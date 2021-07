Spiagge senza salvamento a mare 

«Hanno cominciato ad agitare le braccia nell’inequivocabile segnale di una richiesta di soccorso. Ho preso la tavola da surf e mi sono lanciato fra le onde per cercare di raggiungerli».

Inizia così il racconto di Marco Galzerino, gestore del locale Mitza Beach Club della spiaggia di Portu Cauli nella frazione di Masua, teatro di un’operazione di recupero per fortuna andata a buon fine.

Il salvataggio

L’episodio è avvenuto alcune mattine fa, quando una coppia tedesca di sessantenni si è ritrovata in difficoltà fra i mulinelli d’acqua di un mare agitato dal vento di Libeccio. «Erano in balia delle onde – racconta Galzerino – per loro fortuna non hanno provato a nuotare controcorrente, perché in questo genere di episodi è la scelta più errata che si possa compiere. Hanno chiesto aiuto e si son saggiamente lasciati trasportare dalla corrente in attesa che arrivassero i soccorsi. Io e Michele Serra, un bagnino non in servizio e un esperto surfista, abbiamo preso le tavole e nell’arco di tempo di un quarto d’ora siamo riusciti a riportare a riva marito e moglie, spaventati, provati, ma sani e salvi»>

I risvolti

L’operazione di salvataggio che per fortuna si è conclusa con un lieto epilogo, poteva però avere dei risvolti ben più gravi qualora l’episodio fosse accaduto in una spiaggia sprovvista di una sorveglianza.«Non avendo la concessione per uno stabilimento balneare non sarei tenuto ad offrire un servizio di salvataggio – racconta Galzerino – ma per senso civico e obbligo morale ho deciso di fornirlo. In materia l’ordinanza della Regione Sardegna parla chiaro, per quanto riguarda le spiagge libere prive del servizio di salvamento, i Comuni sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti». Servizi di salvamento e di cartellonistica sono assenti però fino a questo momento in tutti gli arenili di competenza del Comune d’Iglesias: «Per tutti i problemi causati dal Covid la programmazione della stagione estiva è fisiologicamente in ritardo – spiega Francesco Melis, assessore all’Ambiente – non solo da parte nostra, ma da parte anche di tutte le istituzioni. Fino a qualche mese fa non avevamo nemmeno la certezza che ci sarebbe potuta essere una “stagione estiva”. Solo da pochi giorni è arrivata la determina da parte della Regione con l’importo relativo al finanziamento per sicurezza delle spiagge».

I fondi

Dalla Regione sono stati erogati 6 mila euro. Una somma di denaro destinata ai servizi per le spiagge libere, quali Porto Ferro, Porto Corallo e Portu Banda, Portu Cauli e Masua. Una cifra decisamente modesta rispetto a quello che servirebbe. «Tuttavia — rivela l’assessore Melis - l’amministrazione comunale, oltre a fornire tutte le attrezzature di cui è in possesso, s’impegnerà a mettere a bilancio almeno altri 6 mila euro». La pochezza della somma elargita è la conseguenza di certi parametri utilizzati dalla Regione stessa per rilasciare i finanziamenti: «I contributi regionali sono infatti dispensati in base alla dimensione delle spiagge. Abbiamo tanti piccoli spazi e garantire degli adeguati servizi per tutti gli arenili non è un’impresa semplice».