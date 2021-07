Spiagge più sicure per due mesi 

Così presto non si era mai iniziato. Con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi, quando il servizio abbracciava solo una parte del mese di agosto, nelle spiagge quartesi sono arrivati i bagnini. Torrette di avvistamento e mezzi attrezzati sono da ieri presenti in quattro postazioni che resteranno attive fino al 5 settembre dalle 8 alle 18. E da fare c’è tanto: oltre alle criticità dei tratti di arenile più affollati c’è anche da vigilare sul distanziamento anti Covid. Ancora una volta, ed è il settimo anno consecutivo, ad occuparsi del servizio di salvamento a mare saranno i Sub Sinnai, volontari di protezione civile.

Otto giovani, tra cui anche una donna, tutti con regolare brevetto, a cui va il compito di fronteggiare un’altra stagione anomala e difficile. Le postazioni al Poetto sono due: una davanti alla Marinella e un'altra davanti al campeggio Pini e Mare. Altre due nel litorale in via Taormina a Sant’Andrea e a Kal’e Moru, due degli arenili più frequentati.

Il supporto

«In ogni postazione», spiega Paride Cardia, presidente dell’associazione Sub Sinnai, «ci sono due bagnini e di supporto due volontari sommozzatori che possono entrare in azione in condizioni più impegnative, che ovviamente ci auguriamo che non accadano, di ricerca di dispersi in mare. Il tutto supportato da moto d’acqua e un gommone ormeggiati al porto di Capitana pronti ad entrare subito in azione». In ogni postazione inoltre, «sono presenti le torrette di avvistamento e abbiamo a disposizione i defibrillatori, che abbiamo sempre avuto proprio per garantire un immediato intervento».

Nessuno, dopo sette anni di servizio, conosce meglio dei Sub Sinnai il litorale quartese, con tutte le sue criticità. «La parte più impegnativa», aggiunge Cardia, «è senza dubbio il tratto del Poetto perché sottoposto a un carico abbastanza importante di presenze soprattutto nel fine settimana. E non dimentichiamoci che dovremo essere attenti anche a far rispettare le misure anti Covid». Il litorale da Margine Rosso a Geremeas, «è meno impegnativo da controllare».

Le reazioni

In spiaggia i bagnini sono ovviamente stati accolti con favore. «I bagnanti ormai ci aspettano perché con noi si sentono più sicuri», prosegue il presidente, «ed è molto importante che quest’anno si sia partiti con largo anticipo. In passato il servizio si estendeva non oltre un mese e questo dal punto di vista organizzativo era inefficace». Ai bagnini anche il compito di far conoscere il significato delle bandiere a chi ancora non lo conosce: con la bianca si può fare il bagno senza rischi, se viene issata la gialla bisogna essere più prudenti e con la rossa è meglio stare a riva.

«Come sempre, c’è chi le rispetta e chi no», dice Cardia, «ma le morti in mare di inizio stagione ci dimostrano quanto sia importante essere sempre prudenti per evitare qualsiasi problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA

10

la durata del servizio ogni giorno: il salvamento viene garantito dalle 8 alle 18

5

la data in cui terminerà l’appalto