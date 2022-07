Spiagge più sicure: arrivano i bagnini 

Forti correnti, previsioni meteo poco confortanti e fondali marini pericolosi: il Comune d’Iglesias corre ai ripari e tramite la stipula di una convezione con l’associazione di volontariato di protezione civile “Mitza”, assicura per la prima volta un presidio costante su tutti i litorali e lungo la costa che parte da Portu Banda e arriva alla torre di Caladomestica. Bagnini, moto d’acqua e gommoni sono pronti a garantire maggiore sicurezza.

Il servizio

La vicenda della turista svizzera deceduta nei primi giorni dello scorso giugno nella spiaggia di Portu Cauli a Masua, ha rappresentato un monito che non poteva essere ignorato e rispetto a quanto accaduto la scorsa estate (quando l’amministrazione comunale non riuscì a trovare alcuna figura per il salvamento a mare), per l’inizio della nuova stagione balneare si è puntato ad anticipare i tempi e lavorare in sinergia con un’associazione di protezione civile volontaria, capace di garantire quella sicurezza che mai come in questo inizio d’estate risulta essere fondamentale. «Siamo riusciti a trovare delle risorse umane e partiremo con il servizio del presidio di salvamento a mare a Portu Cauli dalla giornata di domani (oggi ndr ). - dichiara il presidente dell’associare Mitza Matteo Galzerino - Nei prossimi giorni attiveremo anche la postazione di Portu Banda; abbiamo in discussione diversi curricula per assistenti bagnanti. Inoltre sarà attiva la moto d’acqua per il pattugliamento della costa fino a Caladomestica. Sono misure importanti considerando la pericolosità di un mare che in determinate condizioni è decisamente pericoloso».

I pericoli

Il pericolo è praticamente costante, complice il fondale smosso dalle correnti invernali e dalle perturbazioni che si verificano con una frequenza maggiore rispetto al passato. Marco Galzerino, proprietario di un’attività sull’arenile di Portu Cauli, è anche un esperto surfista e per l’ennesima volta la scorsa settimana si è reso protagonista di un salvataggio: «Una coppia anziana di milanesi si è trovata in difficoltà in balia della corrente. - racconta - Sono intervenuto con la tavola, coadiuvato da un canoista, per fortuna siamo riusciti a portare in salvo entrambi. È essenziale un presidio costante, è fondamentale per questa stagione come non mai. Dalla giornata di mercoledì e fino a sabato è prevista una perturbazione seriamente pericolosa. Occorrerà molto buon senso e tanta prudenza».