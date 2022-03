Spiagge, l’ombra della camorra 

Riciclare i soldi della camorra comprando ristoranti e chioschi in Gallura (San Teodoro, Budoni, Porto San Paolo, ma anche Olbia) e insediarsi progressivamente in una delle zone del nord est dell’Isola, dove più forte negli ultimi anni è stata la crescita delle attività turistico-ricettive. È l’obiettivo di alcuni clan campani, stando agli atti di alcune importanti inchieste condotte dalla Dda di Cagliari, fascicoli che ora approderanno davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. La principale indagine è quella scaturita da una attività dei Carabinieri, l’operazione Tirreno che riguarda una trentina di persone (sardi, campani e romani), tutte (secondo l’Arma) inserite in una organizzazione che avrebbe fatto arrivare in Gallura decine di chili di cocaina. Ma dagli atti dell’inchiesta emerge anche altro. Si parla, in particolare, dell’interesse di soggetti vicini al clan Nuvoletta (Marano di Napoli) per attività commerciali e turistiche a San Teodoro e Porto San Paolo.

Affari a San Teodoro

Nelle intercettazioni dell’Arma, ci sono le prove delle operazioni (alcune andate a buon fine) per il controllo di società che operano stabilmente nelle due località del Nord Est dell’Isola. Due persone, la cui conversazione è stata registrata dai Carabinieri, parlano in termini positivi della possibilità di asservire operatori locali o di rilevarne le attività. Anche la Procura di Roma si sta occupando delle vicende sarde, per i collegamenti con alcuni esponenti della malavita romana. Nel gennaio dell’anno scorso, la Dda di Napoli ha coordinato un’altra operazione in Sardegna, confermando l’interesse dei clan di Marano per attività commerciali e imprenditoriali nell’Isola.

Uno strano suicidio

Le presunte attività di riciclaggio di clan camorristici si intrecciano a una vicenda tragica. L’avvocato Fabio Varone ha presentato un reclamo contro il decreto di archiviazione del fascicolo aperto sul suicidio di Enrico Bacciu. Varone rappresenta i familiari dell’uomo. Bacciu (considerato dalla Dda di Cagliari il capo dell’organizzazione sardo-campana sgominata con l’operazione Tirreno) si è tolto la vita a Porto San Paolo nel marzo del 2019.