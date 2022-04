Spiagge gioiello a numero chiuso 

A Cala Brandinchi 1447 persone al giorno e 3352 a Lu Impostu, non una di più. Quella del numero chiuso su due delle spiagge più conosciute e affollate di San Teodoro è una decisione storica per il futuro turistico del paese e nasce dalla necessità di tutelarne il delicato ecosistema da un carico antropico divenuto, negli ultimi anni, insostenibile. Il nuovo regolamento per la fruizione dei due litorali, approvato all’unanimità durante il Consiglio comunale di ieri pomeriggio, si basa sui calcoli previsti dal Pul, lo strumento già a disposizione dell’amministrazione gallurese che fissa il numero massimo di presenze giornaliere sia per la spiaggia libera che per le concessioni balneari.

Il grande passo

«È arrivato il momento di fare una scelta coraggiosa perché si tratta della tutela del nostro territorio - ha detto l’assessora al Turismo, Luciana Cossu – contingentare non vuol dire blindare ma dare a tutti la possibilità di godere di questo patrimonio». Niente più bagnanti che inciampano sui piedi del vicino di ombrellone, dunque, o risse tra turisti su dove stendere gli asciugamani. Scene all’ordine del giorno soprattutto a Cala Brandinchi dove nel 2021, tra luglio e agosto, la media di presenze giornaliere era di duemila persone con picchi di 2400. Quest’anno, dal 15 giugno al 15 settembre, si potrà accedere alle due spiagge solo su prenotazione tramite una App su cui dovrà essere anche effettuato il pagamento. «Verrà richiesto un contributo ambientale che utilizzeremo per la realizzazione di tutti i servizi in spiaggia», ha spiegato l’assessora Cossu, specificando che i dettagli sulle modalità e le tariffe saranno comunicati più avanti.

Il ticket

Un’anticipazione importante riguarda proprio il ticket di ingresso, che sarà a prezzi agevolati per chi soggiorna regolarmente nelle strutture ricettive di San Teodoro, al fine di premiare chi paga l’imposta di soggiorno. Oltre a riorganizzare l’accessibilità, il regolamento limita il commercio itinerante, impone il divieto di fumo al di fuori delle apposite aree e vieta l’introduzione di stoviglie in plastica non biodegradabili. La gestione ed il controllo saranno affidati ad una società, in seguito ad un bando pubblico, con la collaborazione della Polizia Locale. Forza e coraggio sono le parole usate dalla sindaca Rita Deretta per commentare questa scelta. «Il nostro intendimento – aggiunge - nasce dalla responsabilità di preservare e valorizzare il nostro territorio».