Spiagge destinate a sport e cani 

Sport e cani nelle spiagge algheresi per l’estate 2022. Un vecchio progetto che il Comune aveva nel cassetto e che si era arenato a causa della pandemia. In realtà una “dog beach” sul litorale di Alghero esiste già, è quella di Cuguttu, ma non offre alcun servizio, se non qualche metro quadrato di sabbia accessibile ai cani. Un tratto di arenile che spesso appare sporco e in disordine, senza una vera gestione e che quest’anno l’amministrazione ha deciso di affidare a un’associazione senza scopo di lucro, per non oltre 90 giorni.

Un’altra spiaggia

Non solo. L’assessorato all’Ambiente di concerto con quello al Demanio e Patrimonio, ha previsto di attrezzare una seconda spiaggia per i quattro zampe, in località Mugoni a “La Stalla”. «Gli operatori hanno la facoltà e la libertà di organizzarsi per offrire servizi per cani e conduttori – spiegano dagli uffici comunali - quali sosta, gioco, attività di gruppo, agility e qualsiasi altra attività che preveda la promozione del valore dell’interazione uomo-animale o comunque per fornire un servizio utile al benessere animale e di supporto al conduttore». L’assessore Andrea Montis chiarisce che il tratto di litorale potrà essere concesso a titolo gratuito solo se l’associazione che se ne prende cura si limita a erogare i servizi essenziali, ma volendo si potrebbe anche prevedere il noleggio di lettini e ombrelloni e la somministrazione di alimenti e bevande, con un chiosco bar. «In questo caso - aggiunge Montis - il canone da versare è di 2500 euro», così come da tariffario ufficiale.

Il settore Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero ha pubblicato gli avvisi che scadono il 5 giugno. «Sono ammesse a partecipare – si legge nel bando promosso dalla Giunta - le associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della tutela, della protezione e della valorizzazione della natura e dell’ambiente, nella cura degli animali e nella protezione del valore dell’interazione uomo-animale».

Lo sport