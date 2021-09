Spiagge depredate, furti di sabbia senza fine 

I ladri di sabbia, conchiglie e pietre proseguono i loro raid nelle spiagge della Sardegna. Anche nell’ultimo fine settimana i responsabili dei controlli alle partenze dell’aeroporto di Elmas hanno sequestrato quasi un quintale di granelli e ricordi prelevati dai litorali e pronto a lasciare l’Isola. «In pochi giorni», spiegano i responsabili della pagina Facebook dell’associazione “Sardegna rubata e depredata”, «abbiamo intercettato una cinquantina di turisti che nei loro bagagli avevano una bottiglietta di sabbia o un sacchetto di conchiglie o pietre». Anche questa estate negli scali aeroportuali dell’Isola sono state sequestrate circa sei-sette tonnellate di materiale portato via da tutte le più belle spiagge sarde.

Le scuse

Nonostante le notizie sui giornali, i servizi in tv, le campagne di informazioni anche social e i cartelli con i divieti nelle spiagge, i furti non sembrano avere fine. Difficile che i turisti, la maggior parte provenienti dalle altre regioni italiane, non siano a conoscenza del divieto di portar via sabbia, pietre e conchiglie. «Qualcuno ci prova», spiegano ancora gli addetti ai controlli in aeroporto che hanno creato la seguitissima pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”, «altri, pochi, forse non sono informati». L’ultimo caso quello di una signora del Nord Italia: aveva nel trolley una bottiglietta con della sabbia. «Sapevo del divieto, ma pensavo che non valesse per quantitativi minimi che sono un ricordo di una vacanza», ha detto.

Chi sfugge

Oltre alla sabbia delle spiagge sarde, dal nord a sud, da est a ovest, in tanti riempiono sacchetti con pietroline e conchiglie. Tutti i contenitori sistemati nei bagagli a mano o in quelli destinati alle stive degli aerei vengono intercettati. «In aeroporto non possono sfuggire», ribadiscono donne e uomini al lavoro nei varchi dello scalo di Elmas. Molto più problematiche le verifiche sulle auto e sui camion che si imbarcano sulle navi. Senza contare i ladri locali, perché certamente c’è anche chi, pur abitando in Sardegna, si porta a casa i granelli di qualche spiaggia. Per questo servirebbero maggiori controlli nei litorali o campagne di informazione più efficaci direttamente nelle spiagge. Oppure qualche iniziativa anche in aeroporto, nella zona delle partenze, per convincere qualcuno a desistere nel commettere il furto.