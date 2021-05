Spiagge, cercasi gestore per le strisce blu 

Sempre mani al portafoglio per vivere il mare del Sinis. Ma ognuno sarà libero di andare dove vorrà. Come del resto è accaduto lo scorso anno quando, nonostante l'App “Spiaggiati” che il Comune aveva promosso per evitare possibili assembramenti, i vacanzieri andavano dove volevano. Esperimento quindi fallito e risorse sprecate.

La sosta

Il Comune di Cabras è al lavoro per organizzare la stagione estiva lungo i 40 chilometri di costa. Si conosceranno tutti i dettagli dopo il 24 maggio: è il giorno in cui scadrà la gara per dare in concessione la sosta a pagamento lungo i litorali. In queste ore sono in corso, nella piattaforma Sardegna Cat, le candidature. «Spero che ci siano offerte rilevanti in modo da poter garantire più servizi possibili - spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis -. A noi interessa ad esempio avere più servizi igienici possibili». Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà versare nelle casse del Comune 220 mila euro all’anno. Più il trenta per cento degli incassi se vengono superati i 450 mila euro di fatturato.

Gli obblighi

La ditta che gestirà la sosta a pagamento si dovrà occupare obbligatoriamente della fornitura e installazione dei parchimetri, della pulizia delle aree di sosta e del controllo del presidio antincendio e sanitario. Ma anche dell’Infopoint e dell’informazione in tempo reale delle presenze in tutte le borgate marine. Per quanto riguardo le tariffe molto probabilmente queste non cambieranno. A Is Arutas 3,50 euro per due ore, 5,50 per 4 ore, 7 euro per sei ore e 8 euro per l’intera giornata. Cinquanta centesimi in meno su ogni tariffa nelle altre spiagge. Per i residenti a Cabras invece ci saranno i soliti abbonamenti stagionali.

L’App: un disastro

Bocciata invece l’App “Spiaggiati” promossa dal Comune. Il turista, lo scorso anno, ancora prima di uscire di casa, riusciva a capire in tempo reale quante persone erano presenti nei vari litorali della costa. Un modo per evitare assembramenti sulle spiagge più affollate. Ma non è servita a nulla. Tante persone infatti si recavano ugualmente nelle spiagge col semaforo rosso. «La polizia locale, raggiunto un certo numero di auto, posizionava le transenne all’ingresso dei litorali presi d’assalto e puntualmente queste venivano spostate - spiega il primo cittadino Cabras Andrea Abis -. Inutile investire in iniziative belle e utili se poi c’è chi non rispetta le regole. Non si stratta di sprecare risorse visto che al Comune l’App è costata poco, ma di forza lavoro. Tutti i giorni gli ausiliari della sosta erano impegnati a monitorare le presenze per evitare di dare informazioni sbagliate alle persone che utilizzavano l’App. In campo - prosegue Abis -, c’era tanta forza lavoro in cambio di atteggiamenti sbagliati. Ecco perché molto probabilmente l’esperienza non verrà riconfermata. Prima di mettere in campo altre idee per gestire i turisti aspettiamo di conoscere la ditta che vincerà il bando dei parcheggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Inutile

investire

in iniziative belle e utili se poi c'è chi non rispetta

le regole. Tutti i giorni gli ausiliari della sosta erano impegnati a monitorare le presenze

per evitare di dare sbagliate informazioni alle persone che utilizzavano l’App. In campo c’era tanta forza lavoro in cambio di atteggiamenti sbagliati