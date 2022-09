Spiagge assediate dagli insetti  

«Quest’anno - racconta il coordinatore del servizio di salvamento a mare del Comune Matteo Melis - le punture di moscerini, api e zanzare sono state tante. Una media di cinque persone al giorno hanno chiesto la medicazione in ciascuna delle sette torrette lungo i 47 chilometri di litorale. In mancanza di un medico e di una farmacia, la borsetta del pronto soccorso si è svuotata più volte. Anche per le punture di medusa e tracina, puntuali ad ogni stagione balneare, quest’anno la spiaggia più colpita è stata Piscinas».

Siamo a settembre e gli insetti continuano a proliferare indisturbati. E nei giorni scorsi si è sfiorata una tragedia per la puntura di un’ape sulla lingua di un turista del Lazio, Walter Morè: dopo i sintomi iniziali, gonfiore e arrossamento, in breve tempo la situazione è precipitata, con difficoltà respiratorie. Grazie al tempestivo intervento dell’elisoccorso, le prime cure del medico e il trasporto con l’ambulanza del 118 all’ospedale di San Gavino tutto si è risolto con un grande spavento. È l’ultimo caso di questa lunga stagione, sicuramente il più grave.

Api, zanzare, pappataci e tantissimi moscerini: sulla Costa Verde il clima particolarmente torrido e la siccità hanno favorito la proliferazione incontrollata di insetti. Amici “infedeli” tanto nelle notti afose quanto nelle interminabili giornate in riva al mare. «Contro la presenza eccessiva di moscerini, mosche, zanzare e scarafaggi - dice l’assessore all’Ambiente Simone Murtas - abbiamo dichiarato una vera e propria guerra, con interventi di disinfestazione al fine di contrastare quella che è stata un’invasione anomala».

Le api

I bagnini

La disinfestazione

«Mai come quest’anno - prosegue Murtas - il Comune si è dovuto attivare per adottare le giuste misure contro le insidie della stagione calda. Dopo le segnalazioni dei residenti e dei turisti, pronta la lettera alla Provincia per interventi immediati. Così è stato per la derattizzazione nelle periferie del paese, ad agosto la disinfestazione per l’invasione di blatte in diverse zone del centro abitato, quella sulla spiaggia di Portu Maga contro le zecche, trasportate dai cervi che in inverno arrivano da Montevecchio e Ingurtosu, infine quella contro le zanzare». Murtas ammette che «si sarebbe dovuto fare di più, magari in termini di prevenzioni. È un impegno per la prossima stagione turistica».

La minoranza

«Il problema alla base - accusa il capogruppo di minoranza Michele Schirru - è la mancata prevenzione del fenomeno, anche se non prevedibile in queste misure. Sicuramente il clima ha fatto la sua parte ma molto è dipeso dalla mancata pulizia. I villaggi turistici richiedono maggiore decoro, soprattutto regole certe sulla raccolta differenziata: chi sbaglia paga».

RIPRODUZIONE RISERVATA

