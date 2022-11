«Spiagge aperte ai disabili nel 2023» 

Sulla Costa Verde arrivano le passerelle per i disabili. «Dalla prossima estate il mare diventa disponibile e accessibile a tutti, a cominciare dagli anziani e dalle persone in sedia a rotelle ai quali è doveroso dedicare un’attenzione particolare». Lo ha detto il sindaco di Arbus, Paolo Salis, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, presentando il progetto da 240mila euro che dalla prossima estate toccherà le spiagge più gettonate del litorale Torre dei Corsari, Pistis, Tunaria, Piscinas, Scivu, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Funtanazza.

Il progetto

Si parte dalla sistemazione di passerelle in legno per permettere alle carrozzine di raggiungere agevolmente il mare, l’acquisto di sedie speciali “Sole Mare” e “Job” ideali per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno, con l’aiuto di un accompagnatore, servizi igienici, docce, sedie sdraio e ombrelloni. Non solo, saranno sostituite le sette vecchie torrette, l’ultima rubata a fine stagione, infine costruiti due ponticelli sui guadi all’ingresso della spiaggia di Torre e di Pistis. Lo scorso agosto, a rivendicare il diritto di «un arenile senza barriere architettoniche» e parcheggi riservati nelle aree di sosta, erano stati gli stessi disabili che hanno coinvolto SardegnAccessibile, l’associazione nata per città e spiagge senza barriere.

Il Comune

Dalle parole ai fatti: tre mesi dopo, il via al progetto. «I soldi – dice Salis – ci sono 240mila euro. Parte arrivano dal programma territoriale dell’Unione dei Comuni, altri dai fondi per i siti d’interesse comunitario lungo il litorale. E poi c’è il contributo di 115.981 euro dall’assessorato regionale all’Ambiente per il salvamento a mare che quest’anno ha coperto per intero il costo del servizio, con i fondi di bilancio per il cofinanziamento possiamo acquistare attrezzature per le persone fragili». Il primo cittadino sottolinea l’impegno «sperando di essere puntuali all’appuntamento dell’estate 2023». L’assessore all’Ambiente, Simone Murtas, aggiunge: «Il primo ostacolo da superare è il via libera della Regione per il ponticello ai piedi delle dune, l’autorizzazione a lasciare tutto l’anno le passerelle all’ingresso di Torre e di Pistis, dove i corsi d’acqua impediscono spesso di raggiungere le spiagge nel periodo fra una stagione balneare e l’altra».