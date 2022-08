Spia le donne in bikini: indagine per molestie 

Erano tranquillamente sdraiate a prendere il sole, in una delle calette semideserte tra Genn’e Mari e Solanas, quando hanno notato un uomo solitario che le stava riprendendo munito di telefonino, in evidente stato di eccitazione. Immediatamente si sono rivestite e sono scappate via, ma prima di lasciare la suggestiva costa di Maracalagonis, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine e formalizzare una querela per molestie. Protagoniste dell’episodio, avvenuto i primi di luglio, sono due turiste spagnole in vacanza nell’Isola, ma un’altra segnalazione pressoché analoga della presenza di un guardone molestatore è arrivata alcuni giorni dopo anche da una delle spiaggette accanto a Geremeas.

Il fascicolo

L’indagine, contro ignoti, risulta essere aperta per il momento con l’ipotesi di molestie (articolo 660 del codice penale), anche perché le turiste avrebbero detto alla pattuglia intervenuta che l’uomo avrebbe indugiato a lungo a riprenderle, accostandosi sino a poca distanza da loro, prima che per la paura prendessero tutto e scappassero urlando. Le due giovani donne pare si fossero rifugiate in una zona del litorale di Genn’e Mari poco frequentata, così da poter prendere il sole in santa pace. Un episodio analogo sarebbe accaduto anche in una spiaggia vicina, nei pressi del villaggio di Geremeas 2, ma in quel caso il “guardone” avrebbe preso di mira una coppia di giovani che amoreggiava in spiaggia.

I precedenti

Non è la prima volta che la Procura si trova ad aver a che fare con molestatori nel suggestivo litorale che da Quartu arriva sino a Villasimius. Una decina d’anni fa, infatti, i carabinieri della Compagnia avevano indagato a lungo (su delega del pm Andrea Massidda) per cercare di scoprire chi fosse l’uomo che, tra le rocce di Is Mortorius e Cala Regina, si avvicinasse alle donne che prendevano il sole, compiendo atti osceni davanti ai loro occhi. Anche in quell'occasione a denunciare erano state delle turiste, due donne tedesche che si trovavano tra le rocce assieme ad una adolescente. Poi, una volta venuta fuori la notizia, erano arrivate anche le segnalazioni di alcune studentesse cagliaritane e di altri gruppi di ragazzi.