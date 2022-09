Spia in missione per il Regno di Sardegna 

Cherchez la femme, si dice. E in questo volgere dell’estate del Continente infiammato dalla guerra in Ucraina, di due donne si sono cercate le tracce. Due spie in missione per il proprio Paese, guarda caso per conto di Kiev e di Mosca. La prima avrebbe preso parte all’attentato dinamitardo che ha ucciso Darya Dugina, figlia del consigliere di Vladimir Putin Alerksandr Dugin. L’altra, trentenne peruviana di padre tedesco, protagonista di quella che viene definita con enfasi «la più clamorosa operazione d’intelligence» realizzata dal Cremlino in Italia.

Storie buone per i giornali, ma non c’è nulla di nuovo. In guerra e in pace, la rete sommersa di relazioni tra Paesi viene intessuta dalle spie, agenti in incognito per carpire informazioni importanti, preparare azioni di sabotaggio, disporre le trame del doppio gioco. Uomini e donne, professionisti o infiltrati a libro paga. E se oggi di 007 donne si parla, vale la pena ricordare che nella storia d’Italia ci sono state (e ci sono) agenti segrete in missione. La più famosa fu una signora tra le più affascinanti e ammirate del suo tempo, della cui storia ancor oggi tanto si scrive. Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, contribuì alla causa dell’unità d’Italia con ciò che meglio sapeva fare: suscitare ammirazione per quella che i cronisti definirono «un’emanazione della bellezza divina». Una bellezza che faceva cadere ai suoi piedi uomini a grappoli.

L’imperatore

La carriera di spia della contessa di Castiglione cominciò nel gennaio 1856 quando Camillo Benso, conte di Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna nonché cugino del marito, le affidò l’incarico di sedurre Napoleone III per convincerlo a sostenere la causa del Piemonte contro gli Austriaci. Il piccolo Stato era reduce dalla cocente sconfitta del 1849 e Cavour sapeva bene che senza un alleato di peso non avrebbe potuto cercare la rivincita. Di lì a un mese, esattamente il 25 febbraio 1856, sarebbe cominciato il Congresso di pace di Parigi, con tutte le grandi potenze attorno al tavolo, e il capo del governo sabaudo voleva avere la certezza che anche il Regno di Sardegna - che aveva partecipato alla guerra di Crimea al fianco di Francia, Inghilterra e impero Ottomano contro la Russia - vi sarebbe stato invitato, e in una posizione di parità.