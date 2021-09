Spia i dipendenti, denunciato 

Controllava i suoi dipendenti con delle telecamere nascoste. Forse insospettito per qualche comportamento, il titolare di un bar-tabaccheria di Stampace aveva piazzato nel locale un impianto di videosorveglianza in grado di controllare cosa facessero i suoi lavoratori. Il tutto però senza alcun accordo o autorizzazione. Per questo, al termine di un controllo dei carabinieri del Nucleo dell’ispettorato del lavoro, il gestore, un cagliaritano di 43 anni, è stato denunciato per utilizzo abusivo di impianto di videosorveglianza nel luogo di lavoro. È stato inoltre sanzionato: dovrà pagare 388 euro.

La segnalazione

Gli accertamenti dei militari sono scattati dopo una segnalazione anonima. Qualcuno probabilmente è venuto a conoscenza dell’impianto abusivo e lo ha comunicato ai carabinieri. Gli investigatori si sono così presentati nell’attività, un bar che funziona anche come ricevitoria e tabaccheria, per una verifica. Hanno subito trovato l’impianto di videosorveglianza installato. Grazie alle telecamere si potevano controllare a distanza tutte le azioni dei dipendenti. I militari hanno appurato che non c’era la necessaria autorizzazione dell’ispettorato Territoriale del Lavoro, né un accordo sindacale. L’impianto è stato sequestrato e il titolare denunciato. Sono in corso anche ulteriori indagini per capire che fine facessero i filmati.

La legge

È lo Statuto dei lavoratori che vieta il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. La norma prevede la possibilità, per l’imprenditore, di sistemare impianti di sorveglianza per finalità ben precise: esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale, verifica di alcuni macchinari. Il tutto deve comunque avvenire nel rispetto della privacy dei lavoratori. Serve dunque un accordo tra l’imprenditore e la rappresentanza sindacale che regolamenti il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto. In alterativa è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territoriale. E anche il solo eventuale consenso dei dipendenti non basta per essere in regola ed evitare una denuncia penale e una sanzione, come avvenuto per il titolare del bar a Stampace.