Spettacoli, no del Tar al “click day” 

Cade un’altra tegola sul tormentato bando “Grandi eventi” indetto con un click day a ottobre dell’anno scorso dall’assessorato regionale al Turismo per assegnare i contributi alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico dello spettacolo e della cultura già svolte nel 2020. Dopo le polemiche di tanti nomi illustri esclusi dalla procedura telematica (tra i più furiosi ci fu Paolo Fresu, patron del Time in Jazz di Berchidda) ora è arrivata anche la decisione del Tar Sardegna, che con una sentenza emessa pochi giorni fa ha accolto il ricorso di nove associazioni culturali tagliate fuori dai contributi regionali, annullando in questo modo il bando che il 22 ottobre scorso premiò solo i candidati più veloci a inoltrare digitalmente la richiesta.

Le polemiche

Una procedura talmente lampo da aver distribuito i 750mila euro disponibili solo nei primi due secondi dall’apertura dello sportello telematico alle prime 22 richieste sulle 164 complessivamente pervenute.

Non solo. Le modalità di selezione dei beneficiari vennero “cambiate in corsa” nel settembre del 2020, trasformando il bando di selezione, concepito da anni in virtù di criteri di valutazione basati tra l’altro sulla qualità degli eventi e la quantità di spettatori richiamati, in un bando a sportello nel quale solo “i mouse più veloci” sarebbero riusciti a intascare i contributi.

L’operazione fatta dall’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, non piacque fin da subito agli aspiranti beneficiari. Soprattutto, appunto, per il fatto che fosse stata organizzata una selezione in cui l’esito finiva per essere basato sui millesimi di secondo.

La motivazione

E sono state proprio queste “anomalie” a convincere i giudici della seconda sezione del Tar Sardegna a decidere per l’annullamento del bando. Le toghe sarde hanno prima di tutto sottolineato il valore artistico e culturale delle associazioni escluse dal click day, ribadendo «un’elevata capacità attrattiva, in termini culturali e turistici, e rinomati per qualità dell’offerta». E non è tutto. I magistrati non hanno voluto infatti tralasciare nella sentenza che gli eventi rimasti a bocca asciutta «hanno avuto un notevole richiamo di pubblico ed hanno contribuito in modo decisivo ad incrementare i flussi turistici nelle località di svolgimento delle iniziative».

Da qui le contestazioni alla Giunta che ha modificato «radicalmente il sistema di attribuzione dei finanziamenti», sancendo che l’erogazione dei contributi «dovesse essere effettuata tramite una procedura “a sportello”, eliminando la “griglia di valutazione”, attribuendo i benefici sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino all’esaurimento delle risorse stanziate».

E a intricare ulteriormente la faccenda c’è un altro piccolo, grande particolare: tra le tre firme dei giudici che hanno redatto la sentenza, emanata il 21 luglio ma resa nota solo ora, spicca anche quella di Francesco Scano, ex presidente del Tribunale amministrativo e da poco chiamato, in una bufera di polemiche proprio per il suo ruolo precedente, alla corte del presidente della Regione di Christian Solinas nel ruolo di segretario generale della Regione.

