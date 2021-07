Spettacoli in piazza e sport, l’estate si accende 

Piazze aperte per gli eventi dell’estate monserratina 2021: la città riparte e si prepara a tre mesi di eventi tra cultura, spettacolo e sport. Molte le novità rispetto allo scorso anno, a partire dalla gestione degli eventi che sarà a cura dall’associazione “Centro commerciale naturale”. Assente invece la Pro Loco che, per il momento non è riuscita ad assicurare all’amministrazione la propria operatività, dopo le dimissioni di tre componenti del consiglio d’amministrazione. Il Comune ha quindi ufficializzato il primo cartellone che riguarda gli eventi programmati per gli ultimi giorni di luglio, a breve verranno presentati gli altri due che riguarderanno invece agosto e settembre.

Le scelte

Si parte dagli spettacoli dei comici Pino e gli anticorpi che si esibiranno il 21 in piazza Gennargentu, sabato 24 invece spazio allo sport negli impianti de La Salle dove si esibiranno alcuni atleti in una competizione di Muay thai, la boxe thailandese. Domenica 25 alcuni spettacoli teatrali per bimbi, alle 19, e per tutti alle 21 all’interno della casa della cultura. Nell’ultimo fine settimana di luglio invece largo al Jazz con le esibizioni ai giardinetti di via del redentore previste venerdì sera mentre sabato e domenica la mostra concorso “Mattoncini a Monserrato” riservata alle realizzazioni con i mattoncini lego. Nei prossimi cartelloni saranno incluse anche le feste religiose di San Lorenzo e la Festa della Madonna, con le processioni e le i festeggiamenti civili.

Il progetto

Altra importante novità, la partecipazione dell’Università di Cagliari con eventi propedeutici alla Notte Europea dei Ricercatori, il cui evento principale si terrà venerdì 24 settembre. Soddisfatta l’assessora Emanuela Stara: «Sono estremamente orgogliosa di questa programmazione, che vede diverse novità, come la presenza del centro commerciale naturale per la gestione del cartellone estivo. Questo ci dà la possibilità di rendere partecipi anche le attività commerciali di Monserrato presenti che ci supporteranno in alcuni eventi. Quello che però ritengo più importante è la collaborazione tra le realtà locali, che siano culturali, di spettacolo, sportive, universitarie. Stiamo riuscendo infatti nell’intento di creare una rete locale che coinvolga tutti i settori della città, per promuoverne e far emergere le sue caratteristiche peculiari».

Il lavoro

Un cartellone che è stato approvato dalla commissione cultura e sport presieduta da Alessio Locci: «È importante aver inserito alcune manifestazioni sportive come quelle legate alle arti marziali, inoltre ritengo fondamentale per lo sport cittadino la realizzazione della giornata dello sport prevista il 4 settembre. In quella data tutte le associazioni cittadine potranno promuovere le proprie attività per la prossima stagione sportiva». Sull’estate monserratina ha voluto dire la sua anche il sindaco Tomaso Locci: «Nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica siamo riusciti a realizzare un cartellone di eventi estivi rispettando tutte le prescrizioni, un risultato raggiunto grazie al ritorno degli spettacoli nelle piazze e nei luoghi all’aperto che permettono, coi dovuti distanziamenti, la possibilità di potersi riunire: piazza Gennargentu, via del Redentore, via Caracalla e tanti altri spazi torneranno ad essere luoghi di incontro e socializzazione e aiuteranno un rilancio delle attività commerciali».

