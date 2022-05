Spese extra bloccate con lo stop al bilancio Accuse e polemiche 

Di certo c’è che quanto accaduto finirà sicuramente per rendere ancora più incandescente la campagna elettorale appena iniziata. La bozza del bilancio di previsione della Giunta Pisu si sarebbe infatti dovuta approvare entro il 31 dicembre 2021. Il Governo ha poi concesso una proroga al 31 maggio ma, nonostante fosse pronto dai primi di marzo, il bilancio non è mai approdato in Aula. Sino a martedì, quando però l’astensione della minoranza ha impedito la discussione.

E in tanti si chiedono: cosa succede adesso? I sussidi per le categorie fragili, i premi di produttività per i dipendenti comunali e le assunzioni sono realmente bloccati? Sembrerebbe non del tutto. Seppur con difficoltà, l’amministrazione può infatti continuare a spendere, ogni mese, un dodicesimo di ciascun stanziamento per ciascun programma, insieme alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti. Ma è comunque di uno scoglio importante.

Lo stop di martedì in Aula al bilancio preventivo, che ora dovrà essere approvato dal Consiglio comunale che uscirà dalle prossime elezioni del 12 giugno, rischia di paralizzare in piena campagna elettorale la macchina amministrativa.

Le ragioni dello stop

Il sindaco attacca

«La paternità del bilancio è dell’amministrazione che sta governando – dice il sindaco Pietro Pisu -, quindi se noi vinciamo le elezioni, una volta insediati lo approviamo dando l’energia che ora manca. In sostanza abbiamo i conti congelati, i pagamenti in dodicesimi sono per fare fronte alla spesa corrente, cioè gli stipendi dei dipendenti, le bollette e tutto ciò che riguarda la spesa ordinaria. Al contrario non possiamo pagare i fornitori, un debito fuori bilancio o aggiustare una buca in strada, i buoni spesa non possiamo darli e tante altre cose che non fanno parte della gestione ordinaria». Per il sindaco è una situazione surreale che mette seriamente in difficoltà la macchina amministrativa. «È ormai è noto che noi non abbiamo una maggioranza, quelli che sono scappati dal nostro gruppo sono con l’opposizione se davvero avessero a cuore la comunità avrebbero approvato il bilancio e dato risposte immediate».

Opposizione scatenata

I consiglieri di minoranza Damiano Paolucci (che sfiderà proprio Pisu nella corsa alla carica di sindaco) e Michela Vacca non ci stanno e rimandano le accuse al mittente. «Il sindaco, competente anche in materia di bilancio avendo una laurea in economia e commercio, conosce molto bene le scadenze di legge – attaccano -. Viene quasi da pensare che i ritardi siano stati pianificati. Se il bilancio di previsione era pronto dal mese di marzo, non si spiega perché non sia stato presentato quando ancora poteva contare del pieno appoggio di una maggioranza allargata».

Le accuse

E concludono: «Probabilmente in piena campagna elettorale, non dovevano emergere i costi esorbitanti di gestione e manutenzione dei parchi, l'errata valutazione del costo delle aree edificabili nel Pru e i debiti fuori bilancio. Puntare il dito contro l'irresponsabilità degli altri per giustificare le sue defezioni è uno stratagemma di bassa politica».

