«Spese dei lavori scontate dall’affitto» 

Le graduatorie per le case popolari sono sempre più affollate, ma fioccano gli appartamenti chiusi perché inagibili: se ne contano più di duecento nel Sulcis Iglesiente a fronte di mille famiglie nelle liste per un tetto pubblico. Ma finalmente una soluzione si intravede: «Alle manutenzioni potrebbero pensarci i futuri inquilini, che si vedrebbero sgravate dai canoni le spese sostenute, autorizzate e certificate». Non sarà forse la soluzione che risolverà di colpo il dramma casa a Carbonia (250 in graduatoria) e nel Sulcis Iglesiente, ma è un percorso che giudica «positivo e fattibile a patto di concordarlo con i sindaci e con i tecnici», la stessa azienda regionale edilizia abitativa.

Incontri con i sindaci

«Nei prossimi giorni - prosegue infatti il direttore tecnico del Distretto Area Carbonia Marco Biagini - avvieremo incontri specifici con i primi cittadini per analizzare come procedere, capire come eventualmente modificare i bandi e comprendere in contraddittorio con i tecnici quali possano essere i lavori e i materiali». La novità è emersa pochi giorni fa al culmine dell’ennesimo incontro che il consigliere comunale Daniele Mele ha avuto con la dirigenza locale Area sul problema casa: «Da un lato sappiamo di case abitate pochi mesi l’anno e guarda caso in estate e sotto questo aspetto l’auspicio è che l’azienda intensifichi le verifiche, dall’altro siamo a conoscenza di tanti alloggi al momento non assegnabili perché privi di servizi e di manutenzioni anche ordinarie che Area, oberata di lavoro, non può fare o le fa in ritardo». Secondo stime recenti sarebbero almeno 30 gli appartamenti a Carbonia in queste condizioni. «Trenta su 250 famiglie in attesa – dice Mele – è un numero consistente, senza violare le graduatorie bene che si conceda a chi è in lista l’onere di eseguire le manutenzioni vedendosi poi sgravare le spese dai canoni».

Le associazioni

Le associazioni di categoria si dicono favorevoli: «Vedere assegnate case vuote da tempo è sempre un piacere – afferma Tonino Mongitore, segretario territoriale Sicet – ma occorre studiare bene i bandi evitando i ricorsi di chi in graduatoria si vedrebbe scavalcato da chi ha i soldi per fare i lavori». Per Giancarlo Cancedda, Adiconsum, «fatti salvi gli aspetti legali è prioritario smuovere graduatorie inchiodate da tempo, con famiglie spesso inutilmente ai vertici da molti anni».