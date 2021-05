«Speriamo sia la volta buona» 

Loro sono come San Tommaso: sin quando non vedono non credono. Ecco perché nessuno, almeno per ora, gioisce nel sapere che nel Sinis, uno dei litorali in estate più frequentati dell'Isola, sta per arrivare per la prima volta l'energia elettrica. «Del resto le risorse per la realizzazione delle linee a Mari Ermi e Maimoni sono state stanziate ben quattro anni fa - si sfogano gli operatori che da quelle parti gestiscono i chioschi utizzando da sempre il gruppo elettrogeno -.Speriamo che questa sia la volta buona. Vediamo se le tre settimane annunciate dagli amministratori comunali verranno rispettate. Lavoriamo con grossi disagi da ormai 20 anni».

L’annuncio

Enel Distruzione giovedì mattina ha annunciato che tra meno di un mese gli operai procederanno con gli allacci. Una svolta per l'intero territorio costiero che ha ancora le sembianze da terzo mondo: mancano tutti i servizi primari come appunto l'energia elettrica. Un cambiamento decisivo soprattutto per chi ha sempre lavorato garantendo il servizio di ristorazione con tante difficoltà. «Per ora non porto via i miei gruppi elettrogeni - dice Franco Contini, titolare dei due chioschi presenti a Mari Ermi, gli unici dove i turisti possono sedersi a tavola sia pranzo che a cena -. Spero veramente che questa volta per noi ci sia questo bel regalo. Solo io so quanto ci costa lavorare senza energia elettrica. E non solo in termini economici».

I disagi

Ogni chiosco per poter tenere la serranda alzata utilizza almeno due gruppi elettrogeni: «Per alimentarli si spende circa 120 euro al giorno - spiega ancora Franco Contini -. Spesso però si surriscaldano, soprattutto quando fa molto caldo, quindi bisogna spegnerli. A quel punto però si creano problemi nei frigoriferi e nei freezer. Spesso abbiamo perso anche tanto cibo. È una lotta continua ogni giorno, da sempre. Sfido chiunque oggi ad aprire un'attività senza avere i servizi primari. È da matti. Ora vediamo se il Comune di Cabras è stato di parola - va avanti Franco Contini -. Per noi cambia praticamente tutto: le bollette ci costeranno un terzo della cifra che spendiamo da anni perfar funzionare un gruppo elettrogeno che emana rumori e odori sgradevoli, e la corrente ci sarà 24 ore su 24».

L’attesa

Da Maimoni si sfoga invece Ivo Porru, titolare del chiosco a pochi passi dal mare. Qua l'apertura è legata proprio alla corrente elettrica: «Il mio generatore non funziona più, dovrei comprarne quindi uno nuovo spendendo circa 15 mila euro. A questo punto aspetto però. Spero che la corrente elettrica arrivi quanto prima visto che noi a fine maggio solitamente iniziamo a lavorare. A me hanno permesso che il 21 maggio monteranno le cabine. Non ci rimane che attendere».

I danni

Ivo Porru non dimentica tutto ciò che ha vissuto da quando ha inaugurato il suo chiosco, 17 anni fa: «Non conto tutti i gruppi elettrogeni che si sono bruciati. Uno anche lo scorso anno. Abbiamo rischiato anche di saltare in aria. Per poter lavorare bisogna averne almeno due. Sono tante le spese che dobbiamo affrontare: dall’acquisto del gasolio al trasporto, sino alla manutenzione del generatore». Ma non solo: «Ogni volta che il macchinario si brucia per noi significa perdere chili e chili di cibo. Noi ci meritiamo di lavorare in condizioni diverse. Senza rischi, cattivi odori e fastidiosi rumori. Spero che gli allaccio arrivino entro questo mese, come promesso».

20

Anni

il periodo di tempo in cui i chioschi hanno lavorato senza corrente