«Speriamo in San Francesco» 

«La devozione per San Francesco è troppo grande, non potevo dire di no. Spero solo che ci guidi e ci sostenga in questo cammino difficile. Soprattutto, che ci aiuti ad allontanare per sempre questa pandemia». Occhi lucidi, commozione palpabile. Francesco Loi e Chiara Crasta hanno fatto il loro ingresso trionfale, poco prima delle 18 di ieri, nel santuario candido incastonato nelle campagne di Lula. Accolti dai priori uscenti Bastiano Succu e Sara Spina, e da un applauso fragoroso, hanno dato vita a un passaggio di consegne carico di significati. E sullo sfondo un’aria nuova, ricca di positività, suggellata da una giornata primaverile e festaiola, nonostante le restrizioni, la messa all’aperto e gli ingressi contingentati.

Tra fede e speranza

La pandemia ha sconvolto i programmi, reso difficile la realizzazione di una festa ancorata alla tradizione. Eppure dal bianco santuario protetto dalle cumbessias si è levato un messaggio forte, intriso di speranza e inscalfibile fede. Percepibile e coinvolgente, anche al solo sguardo, durante la messa all’aperto per duecento persone, celebrata dal parroco di Lula Antonio Cosseddu.

«Siamo qui, in un momento così difficile, per chiedere a San Francesco di darci una mano - afferma Chiara Crasta, visibilmente emozionata - Chiediamo la salute per tutta la popolazione, per chi ci aiuta e ci sostiene. Innanzitutto, il nostro pensiero va a chi soffre, alle troppe persone sole. Mi auguro che Santu Franziscu ci dia la forza di andare avanti».

Passaggio di consegne

È avvenuto come tradizione impone. La pandemia stavolta non ha mutato quel copione consolidato. Così, prima il rintocco delle campane, dettaglio abituale a pochi minuti dalla fine della celebrazione religiosa, intorno alle 17.40 di ieri. Poco prima delle 18, tra applausi e piatti rotti beneauguranti, il momento atteso. I priori uscenti hanno fatto gli onori di casa e accolto Francesco Loi e Chiara Crasta. La festa e l’esplosione di gioia condivisa ha avuto inizio. «L’augurio dal profondo del mio cuore è che si possa rifare la festa di Santu Franziscu come l’abbiamo sempre conosciuta - sentenzia Loi - non ci possiamo abbracciare, quasi non ci possiamo salutare. È assurdo, tutto ciò fa troppo male. Ecco perché ho accettato questo ruolo, senza alcuna esitazione».

Intanto, a sancire il nuovo corso della festa di San Francesco e l’atteso passaggio di consegne, è stata svelata pure un’opera d’arte. Realizzata dall’artista Sebastiano Senette e dallo scultore Giovanni Carbone, è stata donata ai nuovi priori davanti a numerosi fedeli.

L'augurio è di poter rifare la festa di Santu Franziscu come l'abbiamo sempre conosciuta

