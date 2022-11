Speranze e delusioni: un bilancio amaro per il Piano Sulcis 

Antonello Pirotto in quell’occasione indossava la tuta verde d’ordinanza, ricorda benissimo la giornata. «Impossibile dimenticare, si concluse con 17 denunce, tra cui la mia - dice - tra i denunciati non c’erano solo operai ma anche commercianti e disoccupati. Quel periodo fu molto difficile anche per le partite Iva, per questo quando si parlò di istituire un fondo per la fiscalità di vantaggio a favore delle attività commerciali con le multe pagate da Alcoa, Eurallumina e Portovesme srl per gli aiuti di Stato, non ci opponemmo in nessun modo. Ho un ricordo positivo: si rimise in moto la nostra vertenza, dieci giorni dopo il Piano Sulcis è stato firmato al Mise il Memorandum che ha sancito il piano di rilancio della fabbrica».

«Non sapevamo cosa aspettarci da quella giornata, dopo tante battaglie la fabbrica si stava fermando - ricorda Bruno Usai, operaio Alcoa - il Governo veniva da noi, poteva essere un modo per evitare che noi andassimo a Roma. Ci si attendeva una soluzione alla chiusura delle fabbriche, la dote finanziaria messa a disposizione era importante, i propositi molto buoni ma non siamo riusciti a metterli a frutto come sarebbe stato necessario. Una delle cose riuscite fu senza dubbio la fiscalità di vantaggio. A distanza di dieci anni non ci sono molte riflessioni da fare, il territorio ha perso migliaia di abitanti e di nuove attività non se ne vedono».

Dieci anni dalla firma del Piano Sulcis, dieci anni dalla fuga in elicottero dei ministri arrivati a Carbonia per suggellare un patto con la provincia più povera d’Italia. Una giornata impossibile da dimenticare: nella Grande Miniera di Serbariu c’erano due ministri del Governo Monti, Corrado Passera e Fabrizio Barca, più il sottosegretario Claudio De Vincenti, tutti i sindaci del territorio, la Regione, sindacati, rappresentanti delle imprese; fuori dai locali centinaia di operai, ma anche partite Iva, studenti, disoccupati. Sul piatto 800 milioni di soldi pubblici per creare 4.500 posti di lavoro.

Dieci anni dalla firma del Piano Sulcis, dieci anni dalla fuga in elicottero dei ministri arrivati a Carbonia per suggellare un patto con la provincia più povera d’Italia. Una giornata impossibile da dimenticare: nella Grande Miniera di Serbariu c’erano due ministri del Governo Monti, Corrado Passera e Fabrizio Barca, più il sottosegretario Claudio De Vincenti, tutti i sindaci del territorio, la Regione, sindacati, rappresentanti delle imprese; fuori dai locali centinaia di operai, ma anche partite Iva, studenti, disoccupati. Sul piatto 800 milioni di soldi pubblici per creare 4.500 posti di lavoro.

Gli scontri

«Non sapevamo cosa aspettarci da quella giornata, dopo tante battaglie la fabbrica si stava fermando - ricorda Bruno Usai, operaio Alcoa - il Governo veniva da noi, poteva essere un modo per evitare che noi andassimo a Roma. Ci si attendeva una soluzione alla chiusura delle fabbriche, la dote finanziaria messa a disposizione era importante, i propositi molto buoni ma non siamo riusciti a metterli a frutto come sarebbe stato necessario. Una delle cose riuscite fu senza dubbio la fiscalità di vantaggio. A distanza di dieci anni non ci sono molte riflessioni da fare, il territorio ha perso migliaia di abitanti e di nuove attività non se ne vedono».

Le tute verdi

Antonello Pirotto in quell’occasione indossava la tuta verde d’ordinanza, ricorda benissimo la giornata. «Impossibile dimenticare, si concluse con 17 denunce, tra cui la mia - dice - tra i denunciati non c’erano solo operai ma anche commercianti e disoccupati. Quel periodo fu molto difficile anche per le partite Iva, per questo quando si parlò di istituire un fondo per la fiscalità di vantaggio a favore delle attività commerciali con le multe pagate da Alcoa, Eurallumina e Portovesme srl per gli aiuti di Stato, non ci opponemmo in nessun modo. Ho un ricordo positivo: si rimise in moto la nostra vertenza, dieci giorni dopo il Piano Sulcis è stato firmato al Mise il Memorandum che ha sancito il piano di rilancio della fabbrica».

L’accordo

Tore Cherchi, all’epoca presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias, è considerato il padre del Piano Sulcis. Era lì il 13 novembre 2012, ad accogliere i ministri e le autorità per illustrare il dramma Sulcis e proporre un progetto di rilancio. «Ricordo l’essenziale - dice Cherchi - e cioè che portammo nel Sulcis un accordo da 805 milioni di euro. Soldi veri, non finti». Lo scorso febbraio L’Unione Sarda fece i conti: degli 805 milioni stanziati ne erano stati spesi poco più di 200. «Le piccole imprese hanno ricevuto 120 milioni di sconti fiscali – rimarca Cherchi – e 294 imprese hanno avuto accesso a contributi per investire. Ricordo che Regione e Comuni hanno avuto 160 milioni per bonifiche ancora non appaltate e che si firmò il contratto per il riavvio di Eurallumina stoppato da chi in Sardegna non vuole fabbriche, anche Sider Alloys si deve a quell’accordo. Molti soldi devono ancora essere spesi, se prima eravamo in ritardo dal 2018 c’è paralisi». Nella Grande Miniera di Serbariu, in mezzo a lavoratori, partite iva, disoccupati c’era anche don Antonio Mura, all’epoca parroco a Carbonia, oggi responsabile della Pastorale per il Lavoro. «La firma del Piano Sulcis ha suscitato sentimenti di speranza e di prospettiva - dice don Antonio - l’intuizione e le risorse a disposizione facevano ben sperare ma purtroppo sono anche emersi costantemente dei freni. A distanza di tempo in questo territorio sono ancora molti i lavoratori che rivendicano la dignità per la propria famiglia e tanto c’è da fare in particolare sulle infrastrutture: purtroppo il Sulcis Iglesiente continua a essere un’isola nell’isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata