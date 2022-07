Spedizione punitiva col machete 

Armati di machete e bastone avrebbero fatto irruzione in una casa di Elmas per convincere l’inquilino ad andarsene subito. Ma Giacomo e Tullio Putzu, nipote e zio di 37 e 53 anni, uno di Sinnai e l’altro di Settimo San Pietro, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata, lesioni personali, porto abusivo d'armi, violazione di domicilio e minaccia aggravata. Stando a quanto accertato dai militari della Stazione di Assemini e del Nucleo operativo della Compagnia di Cagliari, i due si sarebbero presentati all’affittuario su richiesta della padrona di casa, una 46enne di Quartucciu, denunciata a piede libero. Il fatto sarebbe accaduto martedì pomeriggio, ma già ieri dopo l’arresto e il trasferimento di entrambi nel carcere di Uta, l’imputazione sarebbe stata modificata in estorsione e rapina aggravata.

La vicenda

Stando alla ricostruzione dei militari, i due avrebbero scavalcato il muro di cinta della casa con un bastone e un machete. L’intenzione, sempre stando alle accuse, sarebbe stata quella di convincere l’affittuario a liberare velocemente l’appartamento, come chiesto dalla padrona di casa. Nella circostanza – sempre secondo i verbali dei carabinieri – Giacomo e Tullio Putzu avrebbero minacciato di morte l’inquilino, picchiandolo e causandogli contusioni e tagli. Entrambi, però, sarebbero stati rintracciati dalle pattuglie in via Golfo Aranci dopo la chiamata al 112: in auto, una Dacia Sandero, sarebbero stati recuperati un bastone, un coltello pattadese e una carabina ad aria compressa con munizioni.

La denuncia

L’aggredito è finito invece al Pronto soccorso del Brotzu per essere medicato. Nel frattempo gli investigatori hanno sentito la proprietaria di casa, una 46enne di Quartucciu, denunciata a piede libero inizialmente per lesioni, violazione di domicilio e minacce. Avrebbe chiesto lei a zio e nipote di convincere l’inquilino ad andarsene. I Putzu sono stati invece trasferiti in carcere a Uta a disposizione del Gip Lucia Perra che dovrà fissare l’udienza di convalida. Il pm Emanuele Secci già ieri avrebbe già modificato le imputazioni per entrambi in estorsione e rapina aggravata (avrebbero portato via un ferro da stiro), reati che assorbono il resto delle contestazioni, ma aspettando i certificati medici per valutare le lesioni. Per la donna al momento si ipotizzerebbe solo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.