Spediva la droga con il corriere 

Operazione antidroga dei carabinieri della stazione di Monserrato: recuperati quattro chili di stupefacenti, tra hascisc e marijuana. È scattato anche l’arresto di un disoccupato di 48 anni, Enrico Pisano, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è finito prima in carcere a Uta e poi ai domiciliari. Una indagine tutt’altro che casuale. Coordinati dal maresciallo Pierpaolo Sabiu, i carabinieri di Monserrato erano da tempo sulle tracce dell’uomo e di un presunto traffico di droga tra Cagliari e l’immediato hinterland.

Le mosse

Una operazione portata avanti nella massima discrezione con appostamenti, pedinamenti di diverse persone e con la raccolta di confidenze. Una inchiesta che va avanti nella massima discrezione: gli inquirenti stanno ora cercando di risalire ad eventuali complici dell’indagato e alla provenienza dello stupefacente. L’altro giorno, la svolta quando l’indagato, dopo un mirato servizio di pedinamento, è stato controllato mentre, stando agli investigatori, stava per inviare tre pacchi da un negozio di spedizioni di Cagliari. Sarebbe stato così trovato in possesso di 340 grammi di marijuana e 68 di hashish, nascosti nelle scatole.

Proprio nella circostanza, i militari hanno sequestrato 340 grammi di marijuana e 68 di hashish. La successiva perquisizione personale e domiciliare avrebbe consentito ai carabinieri di Monserrato di recuperare un chilo e 800 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, e oltre due chili di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Enrico Pisano è stato così fermato e accompagnato in caserma dove è stato individuato e dichiarato in arresto con la pesante accusa di detenzione di droga a fine di spaccio.

Successivamente, l’indagato, su disposizione del magistrato, è stato trasferito al carcere di Uta. Ieri mattina, è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il magistrato ha convalidato l’arresto, optando per gli arresti domiciliari dello stesso indagato, in attesa della nuova udienza.

Le analisi

La droga sequestrata sarà ora consegnata al Ris di Cagliari per le analisi chimico-tossicologiche di laboratorio e quindi per risalire alla qualità dello stupefacente. Una inchiesta che comunque non è finita: l’indagine, seguita anche dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, va avanti con l’obiettivo di risalire alla provenienza dello stupefacente e per individuare gli eventuali complici dell’uomo. Si vuole anche capire se la droga era destinata o meno solo al mercato locale, così come si cercherebbe di risalire al ruolo dell’indagato all’interno di questa vicenda. In questo contesto, ieri sono state interrogate alcune persone. In merito, nessuna indiscrezione. Dalla caserma di Monserrato, nessuna indiscrezione.

Nel pomeriggio si è parlato di un altro arresto, ma la “ voce” è stata subito smentita dalle stesse forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata