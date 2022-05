Spazio ai cittadini-giardinieri 

Al via il rilancio del piano per l’adozione delle aree verdi comunali. Con 66 lotti individuati - fra centro cittadino e litorale - la maggior parte a disposizione da subito, e poco meno della metà da regolarizzare. Frutto di una lunga fase di riordino messa in campo dai settori Ambiente e Patrimonio, dopo anni di stop del piano annunciato nel 2008. Dopo il via libera in Giunta alla nuova mappa delle aree e agli indirizzi per la gestione, la prossima settimana è atteso il bando per poterle richiedere. «Sarà rivolto a quei cittadini volenterosi che vogliono abbellire spazi di fronte alla propria casa», annuncia il sindaco Graziano Milia, «ora potranno organizzarsi e intervenire direttamente».

La mappa

La mappa delle aree “adottabili” si concentra lungo il litorale quartese. Circa venti lottizzazioni e decine di spazi verdi a disposizione di cittadini e associazioni - destinate ad uso pubblico - a partire da Costa degli Angeli, dove il piano stilato nel 2009 individuava due aree fra via Tirso e Liri. Altrettanti gli spazi previsti nella lottizzazione Costa di Sopra, per poi proseguire con la zona di Foxi e Flumini. Aree incolte da far rinascere anche a Margine Rosso, in via Scirocco e via Ponente, nella lottizzazione Miramare, nella zona di S’Oru e Mari, e nella località di Sant’Andrea. Pezzi di verde da dare in concessione risultano inoltre a Capitana, nell’area vista mare a ridosso di via Leonardo da Vinci, nella lottizzazione Bellavista, e la mega area di via Ichnusa, a due passi da viale Europa.

Dentro la città

Fra le 25 nuove aree individuate di recente dal Comune ci sono anche spazi dentro la città: da via San Benedetto a via Manara, sino a via Lussemburgo, via Cecoslovacchia, via Ungheria, via Dalla Chiesa, piazza del Donatore e via Gavino Gabriel, via Galvani e via Fermi. E ancora: via degli Abeti, via dei Ginepri, via delle Gemme, via Gallura e via Turris, lungo la zona costiera.