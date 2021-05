Spazi gratuiti per i tavolini 

«Abbiamo adottato un provvedimento che nell’immediato permette di dare una mano ai titolari di bar e ristoranti». Le parole del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, fanno comprendere la portata di un’iniziativa invocata da numerosi commercianti travolti dalla pandemia. Con la necessità di favorire l’utilizzo di spazi all’aperto in sicurezza, l’iniziativa della Giunta comunale prevede l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico fino al prossimo 30 giugno. «La misura potrà essere prorogata se verrà autorizzata da una disposizione nazionale».

Soddisfazione

È il sentimento che ricorre tra gli esercenti barbaricini. «Si tratta senza dubbio di una misura funzionale alle esigenze delle aziende, soprattutto in attesa della zona gialla - dice Gian Luca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra -. Molti Comuni stanno seguendo questa strada e applicando le indicazioni impartite dall’Anci». Deriu, però, puntualizza: «Ora non ci resta che attendere il provvedimento governativo: la speranza è che il beneficio possa essere esteso fino al 31 dicembre». Soddu aggiunge: «Purtroppo dovremo restare in zona arancione pure questa settimana, ma invitiamo gli esercenti a iniziare già a presentare le istanze. Stiamo studiando altri provvedimenti rivolti a tutte le attività produttive della città. Faremo il possibile per venire incontro alle loro richieste».

Meno burocrazia

La invocano i commercianti, la promette il Comune. La delibera appena adottata stabilisce che gli esercenti interessati all’occupazione del suolo pubblico, ovvero quelli che nel 2020 hanno già ottenuto una concessione, debbano semplicemente trasmettere all’indirizzo mail “protocollo@comune.nuoro.it” una dichiarazione di “nulla mutato” rispetto alla precedente autorizzazione (entro tre giorni lavorativi dall’inizio dell’occupazione). Sarà sufficiente compilare la modulistica presente nella sezione Albo pretorio del sito internet del Comune. «Vogliamo diminuire la burocrazia e i tempi d’attesa per il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, per favorire il distanziamento e di conseguenza venire incontro alle esigenze degli operatori - spiega l’assessora alle Attività produttive, Eleonora Angheleddu -. Viene confermata la gratuità del suolo pubblico e l’ampliamento degli spazi. Un’iniezione di fiducia per baristi e ristoratori, perché la riapertura sia un’opportunità di ripartenza in sicurezza». L’assessora al Bilancio, Rachele Piras, assicura: «Gli uffici comunali sono pronti per la gestione celere delle nuove richieste».

Bonus spesa

Pubblici esercizi ma non solo. Il Comune tende la mano alle famiglie in difficoltà a causa del Covid con un secondo bando che stanzia risorse per l’acquisto di generi di prima necessità . La domanda va presentata online attraverso il portale “nuoro.bonuspesa.it”. C’è tempo fino al 3 giugno.

