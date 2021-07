Sparò al cognato, condannato 

Tre anni e otto mesi. È la pena patteggiata ieri da Pietro Murru, 53 anni, commerciante di Gavoi, davanti al gup del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio. Murru, difeso dall’avvocato Gianluca Sedda e Michele Mannironi, era accusato di lesioni, ricettazione e detenzione di arma clandestina, perché aveva sparato un colpo di pistola ferendo ad un piede il cognato Guido Busia. All’origine del ferimento ci sarebbe stata una lite per questioni lavorative. Una zuffa che ha rischiato di finire in tragedia, dopo il colpo partito dalla pistola di Murru che ferì il cognato al piede.

Fu lo stesso commerciante quel pomeriggio a caricare il parente in auto e a portarlo di corsa al Pronto soccorso di Nuoro dove, però, Busia ai medici aveva raccontato di essere stato aggredito in campagna, mentre era alla periferia del paese, da due individui incappucciati. Nella sua prima versione dei fatti aveva riferito che, una volta ferito accidentalmente, furono i presunti banditi ad infilargli un passamontagna in testa, caricarlo in auto, portarlo da Gavoi fino al Pronto soccorso e scaricarlo davanti all’ingresso.

La confessione

Una versione che venne spazzata via in una manciata di ore, quando le immagini delle telecamere acquisite dalla Squadra mobile di Nuoro e dagli agenti del commissariato i Gavoi immortalarono la macchina del cognato del ferito avvicinarsi al Pronto soccorso. La storia dei due incappucciati che si presero il rischio di accompagnare il ferito fino a Nuoro e abbandonarlo in pieno giorno davanti all’ospedale lasciò subito spazio alla lite.

L’arresto

In poche ore gli agenti trovarono il luogo del ferimento, alla periferia del paese verso il lago di Gusana, e soprattutto l’arma con cui Murru sparò: una pistola 7.65 con matricola abrasa e detenuta illegalmente. L’uomo finì agli arresti e raccontò del ferimento avvenuto accidentalmente dopo una zuffa tra cognati per problemi lavorativi. Busia (che ha già patteggiato per porto di arma in luogo pubblico) ebbe una prognosi di 30 giorni.



29

Maggio

dell’anno scorso la lite tra Pietro Murru, 53 anni, condannato ieri, e il cognato Guido Busia, suo coetaneo