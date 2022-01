Sparito da un mese, trovato morto a casa 

Non è ancora chiaro quando il cinquantottenne abbia perso la vita, le condizioni del corpo fanno ipotizzare che il decesso sia avvenuto addirittura un mese fa. Stava disteso sul letto e si pensa che abbia avuto un malore improvviso e che si sia coricato senza più riprendere conoscenza, finché il suo cuore ha cessato di battere. Non sono state trovate tracce che possano far pensare ad una morte non naturale. Per i rilievi tecnici sono intervenuti sul luogo dell’accaduto gli ufficiali del nucleo operativo della compagnia di Sanluri e il magistrato informato ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

A far intervenire i carabinieri della stazione di Lunamatrona sono stati i vicini che non lo vedevano in giro già da qualche tempo. Martedì, intorno alle 21, i militari sono intervenuti portando con loro la guardia medica del paese: I militari, dopo aver notato le luci di casa accese, hanno chiamato l’uomo senza però ricevere alcuna risposta. A quel punto, hanno scavalcato il muro e forzato l’apertura. Ai loro occhi è apparsa una scena straziante: il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte.

Un uomo è stato trovato senza vita a casa sua, in via Piave, ed è dramma nel paesino della Marmilla. Giuliano Alluci, cinquantotto anni, a detta dei compaesani, soffriva di diverse patologie: l’ipotesi di una morte avvenuta per cause naturali è quella più attendibile. Il cadavere è stato trovato in stato di decomposizione; insieme all’uomo priva di vita anche il corpo del cane di cui l’uomo si prendeva cura e che, dopo la morte improvvisa del suo padrone, è rimasto solo e affamato.

Il rtirovamento

Le cause

L’uomo

Una persona talmente schiva che in paese pochi lo conoscevano: sposato e sperato, secondo i racconti dei compaesani, aveva due figli ma viveva da solo in paese. Usciva molto raramente dalla sua casa in affitto di via Piave, in pratica soltanto per fare la spesa e per portare il cane a fare un passeggiata: in pochi avevano rapporti con lui. Alluci si era ritrasferito a Lunamatrona circa un anno e mezzo fa. Prima di tornare nel paese della Marmilla il cinquantottenne aveva vissuto a lungo in Gallura.

I lutti

Si tratta dell’ennesimo dramma che vive la comunità lunamatronese, già colpita da decessi arrivati in maniera inaspettata qualche anno fa. Nel 2012 un uomo di settantadue anni fu trovato privo di vita, in un bagno di sangue, colpito da numerose coltellate, nella sua abitazione in vico II Sardegna. Qualche tempo dopo, nel 2019, un malore improvviso aveva causato la morte di un pensionato settantacinquenne nel corso di una battuta di caccia.

