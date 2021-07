Spari contro l’auto in sorpasso  

Hanno visto la pistola spuntare dal finestrino di un’auto grigia. Poi il rumore inconfondibile di uno sparo. E la vettura che sbanda, quando lo pneumatico si sgonfia in un istante. Momenti di terrore ieri pomeriggio sulla statale 131, all’altezza di Serrenti, per quattro giovani cagliaritani: il conducente è riuscito a controllare la propria auto evitando di finire fuori strada. Intanto l’uomo alla guida di una Renault Megane station wagon, senza targa, si è allontanato. I carabinieri della compagnia di Sanluri e i colleghi del nucleo investigativo provinciale di Cagliari si sono fatti subito un’idea di chi fosse al volante dell’auto in fuga: un 63enne nuorese che la mattina aveva fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, con alcuni disturbi psichici, è stato poi rintracciato ieri poco prima della mezzanotte a Cagliari. Ritrovata anche l’auto, non la pistola.

La grande paura

Le ricerche della station wagon grigia sono iniziate subito. E sono state coinvolte anche le altre forze dell’ordine, con posti di blocco e controlli soprattutto nel sud dell’Isola. Il fatto è infatti avvenuto sulla Carlo Felice in direzione Cagliari. Per questo i carabinieri hanno concentrato le loro attenzioni nelle strade del Cagliaritano. Ma la segnalazione dell’auto sospettata è stata diramata anche nel resto della Sardegna. I giovani che si trovavano nella vettura danneggiata dallo sparo, non hanno potuto fornire molti elementi. Hanno soltanto notato la Renault Megane mentre erano impegnati nel sorpasso. «Abbiamo visto una pistola spuntare dal finestrino e poi abbiamo sentito il rumore del colpo d’arma da fuoco», hanno riferito ai militari della compagnia di Sanluri intervenuti dopo la segnalazione di quanto accaduto. Alla fine le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Per fortuna però nessuno dei ragazzi ha riportato ferite. Hanno corso un rischio enorme e ancora scossi da quanto successo, si sono rivolti ai carabinieri.

La prima segnalazione

Impossibile per ora capire cosa abbia spinto il conducente della Renault a premere il grilletto. Forse si è trattato di un fatto casuale: i quattro giovani si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 63enne del Nuorese, rintracciato parecchie ore dopo in viale Diaz a Cagliari, la mattina si trovava in un paese con la moglie a bordo di un’auto identica a quella da cui è partito il colpo di pistola: si sarebbe allontanato, lasciando la donna da sola.Le sue condizioni di salute negli ultimi mesi sarebbero peggiorate e dei disturbi psichici lo potrebbero aver spinto a compiere il gesto di ieri pomeriggio. Quando i carabinieri della compagnia di Cagliari lo hanno fermato in città era in stato confusionale: non ha saputo spiegare cosa avesse fatto. Poco dopo è stata ritrovata anche l’auto. Nessuna traccia invece della pistola, forse gettata chissà dove.

