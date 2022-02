Spalletti: attento, Napoli 

L’ottimismo è alto, le motivazioni sono forti. Dopo il punto prestigioso conquistato a Barcellona in Europa League, il Napoli mette ora testa al campionato, dove farà di tutto per non perdere terreno nei confronti delle dirette concorrenti ai vertici della classifica.

Le parole di Spalletti

Anziché in conferenza stampa Spalletti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per presentare la gara di Cagliari: «Qualunque sia l’avversario il concetto è lo stesso: dobbiamo riuscire a fare il Napoli, basta proporre quello che è il nostro livello di calcio per essere felici». Ha spiegato l’allenatore toscano: «Chi non ne capisce può pensare che quella contro il Cagliari possa essere una partita con meno insidie rispetto a quelle dell’ultima settimana». Su Mazzarri rivela: «I rossoblù si sono rafforzati, ora sono in fiducia e in sintonia con il carattere e l’esperienza del loro allenatore e lui lo conosciamo bene qui. Perché ci ha lavorato e ha fatto vedere che qualità professionali ha, per cui di insidie ce ne sono eccome. Dobbiamo essere allo stesso livello delle grandi partite che abbiamo giocato».

Infermeria

Come ha rivelato lo stesso allenatore dei partenopei durante l’intervista radiofonica, non ci saranno novità o recuperi sul fronte infermeria, con la conferma dei quattro infortunati Lobotka, Lozano, Anguissa e Politano destinati quindi a saltare anche la gara di domani alla Domus.