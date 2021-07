Spagna, c’è la Svizzera 

Reduce da una qualificazione ai quarti ottenuta ben oltre il 90′, come peraltro occorso alla Svizzera contro la Francia, la Spagna di Luis Enrique spera che quella contro la Croazia sia stata l'ultima sua gara sulle montagne russe con rimonte e controrimonte da batticuore. Ora c'è la Svizzera sorpresa di questo torneo, che “Lucho” conosce bene avendola affrontata in Nations League, lo scorso autunno con vittoria di misura (1-0) a Madrid e pareggio (1-1) in terra elvetica. Chi vince affronterà Italia o Belgio in semifinale.

Spagna avanti tutta

Intanto il ct spagnolo sembra aver trovato la quadratura del cerchio a livello di formazione, e anche se fa catenaccio quando gli chiedono degli uomini che manderà in campo, pare intenzionato a confermare gli stessi interpreti che, con il contributo dei subentrati, hanno battuto la Croazia. Così la Spagna, oggi a San Pietroburgo, dovrebbe schierarsi con Unai Simon confermato fra i pali nonostante la 'papera' dell'ultimo match, la difesa a quattro con Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Jordi Alba, Koke, Busquets e Pedri nel trio di centrocampo, e in avanti con Ferran Torres e Sarabia ai lati di Morata. E a proposito di Sarabia: ha chiarito che il saluto militare che fa alla fine di queste partite con la nazionale non ha fini politici, ma è solo un omaggio al padre militare di carriera. Intanto Luis Enrique parla della partita contro la Svizzera con un misto di arroganza e rispetto per gli avversari. «Non so se siamo favoriti. Posso dire che abbiamo una nazionale molto forte», sottolinea, «non ne ho viste di migliori della Spagna, e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite: è difficile batterci e da qualche partita stiamo giocando bene. Ora vogliamo andare avanti».

Qui Svizzera

Anche Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, non si nasconde: «Dobbiamo avere fame per passare al turno successivo. Da questo momento in poi non posso dire di essere soddisfatto, perché per me il prossimo passo è sempre il più importante». L’ex allenatore della Lazio è ben consapevole del livello di difficoltà ma ha in testa la semifinale, e da lì non si schioda. «Vogliamo per passare al turno successivo», taglia corto, «anche se affrontiamo una delle favorite alla vittoria finale». Sull'assenza di Xhaka per squalifica tiene poi a precisare: «Ci mancherà tanto ma per questo mi aspetto che tutti diano qualcosa in più. Non solo per ovviare alla sua assenza ma anche per battere la Spagna. Vogliamo superare il turno, con tutto il rispetto per gli avversari. Dobbiamo crederci e creare nuove emozioni».

