Spagna avanti a fatica 

Svizzera (3-4-2-1) : Sommer 7; Elvedi 6, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Widmer 5.5 (10' pts Mbabu 6), Freuler 6, Zakaria 6 (10' pts Schar 6), Zuber 6.5 (47' st Fassnacht 6); Shaqiri 7 (36' st Sow 6), Embolo 6 (23'pt Vargas 6); Seferovic 5.5 (36' st Gavranovic 6). In panchina Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. Allenatore Petkovic 6.5.

Spagna (4-3-3) : Unai Simon 5.5; Azpilicueta 6, Pau Torres 5.5 (8' sts Thiago sv), Laporte 5.5, Jordi Alba 6.5; Koke 6 (47' st M.Llorente 6), Busquets 6, Pedri 6 (14' sts Rodri sv); Ferran Torres 6 (1' pts Oyarzabal 6), Morata 5.5 (9' st Moreno 6), Sarabia 5.5 (1' st Olmo 6). In panchina De Gea, Sanchez, D. Llorente, Garcia, Gaya, Traoré. Allenatore Luis Enrique 6.

Arbitro : Michael Oliver (Inghilterra) 5.5.

Reti : 8' pt Zakaria (aut), 23' st Shaqiri.

Sequenza rigori : Busquets palo, Gavranovic gol, Olmo gol, Schar parato, Rodri parato, Akanji parato, Moreno gol, Vargas alto, Oyarzabal gol.

San Pietroburgo. Spagna in semifinale. Le Furie Rosse piegano ai rigori la Svizzera e accedono alla Final Four di Wembley. Pari per 1-1 dopo 120’, ai rigori decisiva la trasformazione di Oyarzabal per la Roja. Per gli elvetici pesantissimi gli errori dal dischetto di Schar, Akanji e Vargas.

I gol

Il match inizia a ritmi alti. A sbloccarlo all'8' è la Spagna. Koke batte l'angolo con una traiettoria che supera Laporte ed esce dall'area di rigore svizzera, al limite c'e' Jordi Alba che scaglia un mancino violento deviato da Zakaria, deviazione che beffa Sommer: Furie Rosse avanti. La partita è tirata con le due squadre che non riescono a farsi male. Nella ripresa all’11' la Svizzera prova a cercare il pari: angolo di Rodriguez, Zakaria stacca tra i difensori spagnoli, ma il suo colpo di testa termina a lato di un soffio. La squadra di Petkovic cresce e va vicina al gol anche con Zuber che a tu per con Unai Simon non riesce a mettere in rete. È il preludio del gol del pari che arriva al 68': Freuler serve centralmente Shaqiri che insacca. Al 77' altro episodio chiave con l'espulsione di Freuler nella Svizzera.

Dal dischetto

Elvetici in dieci. Il pari regge fino al 90'. Ai supplementari nel primo tempo diverse occasioni per la Spagna, con la Svizzera che si salva a più riprese su Jordi Alba e Oyarzabal. Nella ripresa, la Roja continua a “sbattere” su Sommer, portiere svizzero autore di una prestazione strepitosa. Dopo i rigori è festa per la squadra di Luis Enrique: la Spagna vola a Wembley.

Non potevo sbagliare, per fortuna è entrata. Simon? Gli avevo detto che sarebbe stata la sua giornata. Ora in semifinale dobbiamo offrire la nostra miglior versione, se giochiamo così abbiamo molte chance di vincere

