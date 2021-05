Spaccio in viale Europa: in cella 

Seduto sulla sua auto, in viale Europa, con più di un etto di marijuana e 1.200 euro. Un giovane è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza e arrestato per spaccio: il sospetto è che si occupasse dello spaccio di droga a Monte Urpinu, frequentato da molti ragazzi. Per questo le indagini dei finanzieri proseguiranno per capire se ci sia un’organizzazione nella vendita di marijuana e hascisc nella zona. Nel blitz, proseguito con la perquisizione nell’abitazione di Christian Pisanu, cagliaritano di 25 anni, sono stati sequestrati altri 647 grammi di marijuana e 3.265 euro.

Il coltello

L’operazione dei Baschi Verdi, in collaborazione con le unità cinofile delle Fiamme Gialle, è scattata giovedì sera. I militari hanno notato una vettura ferma in viale Europa. All’interno un giovane, punto di riferimento di altri ragazzi presenti nella zona soprattutto sui loro scooter. E nelle ultime settimane non sono mancate le segnalazioni di movimenti sospetti, di un probabile “giro” di sostanze stupefacenti oltre alle gare e alle pericolose evoluzioni sui ciclomotori. I finanzieri, coordinati dal comandante del gruppo di Cagliari, Edmondo Massa, si sono così avvicinati all’auto per una verifica. Pisanu, secondo le accuse, non ha gradito. Ha cercato di opporsi (per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale). Gli investigatori oltre a recuperare subito 123 grammi di marijuana e 1.250 euro, hanno trovato addosso al giovane un coltello. Da qui la denuncia per la detenzione di arma bianca.

Droga in casa

Il resto della droga (poco meno di sette etti sempre di marijuana) è stata ritrovata nell’abitazione del giovane. Sequestrati anche altri soldi ritenuti, come ricostruito dai finanzieri, il guadagno dell’attività di spaccio. Ieri mattina Pisanu è stato processato per direttissima. Attraverso il suo legale ha patteggiato un anno e sei mesi (con una multa di quattro mila euro) ed è tornato in libertà. Dall’inizio dell’anno le Fiamme Gialle hanno arrestato per spaccio 12 persone, denunciandone 17. Segnalati alla prefettura quaranta consumatori. In sei mesi sono stati sequestrati 10 chili di cocaina, 271 di marijuana, 585 grammi di hascisc. (m. v.)

