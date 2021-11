Spaccio a conduzione familiare 

Ruotava attorno a un'unica famiglia un'importante attività di spaccio di droga, eroina e cocaina, nel centro storico di Sassari, e in particolare nella zona di San Donato, da cui ultimamente erano partite molte segnalazioni di residenti impauriti anche per la presenza di bande di extracomunitari. Padre, madre, figlio e nuora, tutti di Sassari come i tre complici oggetto di indagini dei carabinieri che nel periodo da aprile a giugno, con l'ausilio di telecamere, hanno potuto documentare circa 400 movimenti di droga tra forniture, trasferimenti, cessioni. I dettagli dell'operazione denominata “La casa di carta”, dal cognome della famiglia attorno alla quale avrebbe ruotato lo spaccio, sono stati illustrati dal comandante della Compagnia di Sassari Giuseppe Sepe e dal comandante provinciale Dionisio De Masi.

Gli arrestati

In carcere sono finiti Angelo Carta, 61 anni, il figlio Cristian Carta, di 39, Andrea Nurra, di 42, e Gianluca Caggiari, di 47. Sono stati invece disposti gli arresti domiciliari per Albertina Sechi, 62 anni, moglie di Angelo Carta, e Stefania Ruggiu, di 36, moglie di Cristian Carta. Infine obbligo di dimora per il 35enne Giuseppe Salaris. Secondo le indagini la droga veniva tagliata e confezionata dalle donne. I compratori abituali erano professionisti, dipendenti pubblici, disoccupati. «Diversi padri di famiglia», è stato detto nel corso della conferenza stampa.

Il boss

A dirigere l'attività di spaccio per i vicoli del centro storico sarebbe stato Angelo Carta che si serviva degli altri componenti della banda per vendere le dosi e trasportare l'eroina e la cocaina, chiamate in gergo la nera e la bianca . Sempre secondo i militari il gruppo aveva un giro di affari fino a 15 mila euro al mese. Usava anche metodi brutali. A un debitore in ritardo con il pagamento sarebbe stata bruciata l'auto. «Quest’operazione vuole anche essere un segnale per i cittadini onesti che abitano nel centro storico - ha detto il comandante, il colonnello De Masi - I carabinieri ci sono, sono presenti sul territorio e nel cuore della città». Sono in corso ulteriori indagini per stabilire eventuali legami tra banda e trafficanti, o spacciatori, anche stranieri.