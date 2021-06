Spacciatore incastrato dall’app 

Incastrato dall’app Youpol, un giovane di Quartu è stato arrestato con la pesante accusa di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, Cristian Luigi Mallus, 22 anni, sarebbe stato individuato dagli agenti proprio grazie al sistema digitale che consente ai cittadini di segnalare reati garantendosi l’anonimato. Una soffiata 2.0 insomma.

Il blitz

Il blitz è scattato dopo alcuni accertamenti preliminari con gli agenti che hanno approfondito gli alert ricevuti tramite la piattaforma della Polizia. Ovviamente le segnalazioni andavano verificate ed è così scattata una meticolosa attività di indagine che ha consentito di accertare anche le modalità di cessione della droga da parte del 22enne, localizzato mentre aspettava gli acquirenti all’ingresso della sua casa. Martedì sera c’è stato un vertice fra il commissario capo Michele Venezia e il sostituto commissario Gianni Noto con i loro più stretti collaboratori. In quel momento si è deciso di agire: sono stati gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato a fare irruzione nell’abitazione in uso al giovane. La perquisizione è stata immediata con recupero di un panetto di hashish del peso di 95 grammi e altri 12 grammi dello stesso stupefacente pronti alla vendita. Ritrovato anche un coltello a serramanico e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Arresto e processo

Cristian Mallus è stato così fermato, accompagnato nella sede del Commissariato di via Firenze dove è stato dichiarato in arresto con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Ieri mattina, l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale: il giovane ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione e il pagamento di cinquemila euro di ammenda. Dopo l’udienza, è stato scarcerato.Le indagini però non sono finite: gli agenti stanno ora cercando di risalire alla provenienza dello stupefacente e agli eventuali complici. Di certo l’app della polizia sta funzionando: tantissime le confidenze anonime raccolte dagli agenti negli ultimi tempi.

