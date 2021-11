Spaccia eroina davanti a scuola 

I Carabinieri di Tempio lo stavano aspettando al varco, lo seguivano da tempo dopo numerose segnalazioni, anche di genitori di studenti degli istituti superiori. Venerdì mattina, un uomo di 37 anni, di cittadinanza camerunense, è stato avvicinato dai militari nei pressi del parco delle Rimembranze, poco lontano da tutte le scuole cittadine. Dove, secondo in pm della Procura tempiese, si era avvicinato per cedere alcune dosi di eroina. Il presunto spacciatore è stato bloccato e arrestato mentre diverse persone assistevano alla scena.

L’accusa

Stando alle indagini dell’Arma, è quella di spaccio, con l'aggravante di avere agito in prossimità delle scuole e avvicinando giovanissimi. L’uomo, difeso dall’avvocata Piera Fresi, non ha ancora risposto alle domande del gip, ma gli investigatori hanno già a disposizione preziose informazioni sul alcuni episodi e situazioni che riguardano in presunto spacciatore.

In trasferta

Da tempo i Carabinieri stanno sorvegliando, seppure in modo discreto, la zona centrale di Tempio, dove gli studenti si spostano dalla stazione ferroviaria, punto di arrivi e partenze dei bus dell’Arst, agli edifici degli istituti superiori. È qui che sono stati notati i movimenti dell’uomo. Il presunto spacciatore di eroina sarebbe arrivato nella cittadina gallurese in pullman da Sassari. E non sarebbe la prima volta. Venerdì, i Carabinieri, hanno seguito il passeggero camerunense sceso dal bus nei suoi movimenti e, stando a indiscrezioni, l’obiettivo ancora una volta sarebbero state le scuole. Ma i militari sono intervenuti quando l’uomo stava per avvicinare un potenziale giovane cliente, trovandolo il possesso di alcune dosi di eroina. Le indagini sono ancora in corso per individuare le persone che hanno rifornito, presumibilmente a Sassari, lo spacciatore. Il dato allarmante dell’inchiesta è l'attenzione che veniva rivolta alle scuole cittadine, a quanto pare sono stati sentiti anche alcuni studenti.