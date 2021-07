Southgate, sogni e fair play 

Niente fischi, siamo inglesi. Gareth Southgate fa sfoggio di fair play a poche ore dalla partita più importante della sua vita. L’Inghilterra sogna la sua prima volta, ma il primo messaggio del ct inglese è rivolto ai propri tifosi, quelli che questa sera invaderanno Wembley: «È importante che i nostri tifosi rispettino sempre gli avversari e sappiamo anche che se, quando giochiamo fuori, i supporter rivali fischiano il nostro inno, questo ci dà ancor più carica». E allora, ecco l’ordine: «Non credo che se a farlo siamo noi inglesi ciò aiuti la squadra. Possiamo intimidire i rivali con fischi e “booo” durante la partita, ma gli inni nazionali vanno sempre rispettati».

Nella storia

Inglesi per la prima volta all’atto conclusiovo di un Europeo. Ma ora arriva il bello e anche la Regina è scesa in campo: «È stato fantastico ricevere la sua lettera e gli auguri del Primo Ministro a tutta la squadra», spiega Southgate, nella conferenza della vigilia. «È il riconoscimento che i giocatori e tutto lo staff hanno lavorato bene e sono andati avanti nel modo giusto». «E' stato fantastico», continua il ct, «ricevere questi riconoscimenti, così come il saluto che abbiamo ricevuto alla partenza dal nostro centro sportivo di St. George's Park. Ma adesso siamo qui per vincere e vogliamo prenderci la coppa. “Football's coming home”? Non ho voluto ascoltarla per anni, mi faceva troppo male».

La sfida di Kane

Al fianco di Southgate c’è Harry Kane, il bomber cui gli inglesi affidano le speranze di vittoria. «Bonucci e Chiellini sono due difensori fantastici», spiega il centravanti del Tottenham, parlando dello scontro con la coppia azzurra, «con grande esperienza in partite importanti, ma non sarà la nostra sfida a decidere la finale. Bonucci e Chiellini sono tra i migliori al mondo, e lo hanno dimostrato anche in questo torneo, ma sarà Inghilterra contro Italia. E noi tutti abbiamo una grande convinzione in questa squadra, nella rosa profonda che abbiamo. Crediamo di poter vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

55 anni fa sono stata abbastanza fortunata da consegnare la Coppa Rimet a Bobby Moore. È lì che ho capito cosa significhi per un calciatore, un tecnico o un dirigente vincere un torneo. Voglio inviare i miei complimenti alla squadra

Elisabetta II