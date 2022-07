Sottogoverno, sale la tensione 

Il tempo della negoziazione non è ancora finito. Superato lo scoglio della composizione della Giunta, per il centrodestra oristanese si apre un’altra delicatissima partita: quella degli incarichi di sottogoverno. La settimana che segnerà l’esordio dell’esecutivo targato Massimiliano Sanna si aprirà con un nuovo vertice tra i segretari di partito per la definizione del complesso mosaico di poltrone da assegnare. Appuntamento bollato col carattere d’urgenza, dal momento che in molti vorrebbero i giochi chiusi prima del debutto nell’Aula degli Evangelisti (secondo indiscrezioni qualcuno sarebbe pronto anche a disertare la prima seduta).

Sottogoverno

Il Consorzio industriale resta la casella più ambita, con Sardegna 20Venti pronta a far valere il suo diritto di prelazione sulla base di quozienti e resti scaturiti dal voto del 12 giugno. In rampa di lancio ci sarebbe il giornalista Giorgio Mastino, ma il rischio di generare malcontenti è dietro l’angolo. Il Partito sardo d’Azione ha lo stesso numero di crediti, con appena una manciata di voti in meno; a seguire i Riformatori che dopo aver digerito a fatica la mancata assegnazione di deleghe in Giunta oltre a quella del sindaco, potrebbero avanzare qualche pretesa. Tanto più che restano diffusi malumori anche per la composizione dell’esecutivo.

Il bilancio

In attesa di sapere chi sarà il nuovo delegato del Comune in seno all’Ente, l’Assemblea generale del Consorzio industriale, composta dal vicepresidente Andrea Casu, sindaco di Santa Giusta, dal rappresentante della Provincia Massimiliano Daga e dal sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha approvato all’unanimità il bilancio 2021. Il documento chiude con un utile d’esercizio di circa 60 mila euro a fronte di ricavi per oltre 14 milioni di euro; lo Stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di quasi 17 milioni di euro, con un totale attivo di 95 milioni e un attivo immobilizzato di 56 milioni. Un trend positivo che rischia di essere offuscato dai costi di gestione dei rifiuti. Gli aumenti di energia elettrica, pari al 23,5 per cento nel 2021 rispetto all’anno precedente, e di carburanti e lubrificanti schizzati a più 18,80 per cento, fanno paura. Criticità aggravate dal fatto che a partire da metà luglio l’esaurimento dei volumi disponibili della discarica di servizio a Masangionis obbligherà il Consorzio a conferire il rifiuto secco in un altro impianto di trattamento, con un significativo incremento dei costi di trasporto e conferimento. L’obiettivo, dunque, è scongiurare un ritocco all’insù delle tariffe a carico dei cittadini: per farlo l’Ente cercherà nuove forme di compensazione con la Regione.