Sotto sfratto l’antenna abusiva 

Un colosso di cemento e metallo che svetta tra i palazzi popolari, al centro di una piazza dimenticata. La grande antenna per la telefonia mobile che occupa il centro di largo Nunzio Costantino è da ritenersi “abusiva”, come spiega l’assessora al Demanio Giovanna Caria. «Il contratto che era stato sottoscritto nel 2014 per una durata di sei anni non è stato mai rinnovato, quindi è scaduto nel 2020, ragion per cui c’è una occupazione che non è legittima. Abbiamo iniziato una interlocuzione con il proprietario dell’impianto in modo tale da dislocare la struttura altrove».

Foglio di via

L’Amministrazione ha già approvato il nuovo Piano delle radiofrequenze nel maggio scorso e la web tower di Largo Costantino non compare più nelle carte. I residenti però stanno aspettando che la piccola piazza venga finalmente liberata, per poter dare il via all’intervento di riqualificazione promesso da tempo. Ci sono disponibili circa 250 mila euro per un primo intervento di restyling, con somme reperite tra le pieghe del bilancio comunale. Il comitato di quartiere di Sant’Agostino, coinvolgendo la facoltà di Architettura, ha messo in cantiere alcuni progetti che interessano proprio la zona che insiste all’interno dell’agglomerato di case popolari storiche. «Visto che il contratto con l’operatore è scaduto, che il Piano delle radiofrequenze è stato varato e che, con una variazione di bilancio, si sono recuperate risorse per 253 mila euro - dice Luca Pais segretario del comitato Area Sant’Agostino - si chiede all’Amministrazione comunale quali sarebbero i tempi di intervento, senza tralasciare il coinvolgimento dei residenti nella riqualificazione della piazza».

L’assessora rassicura

Gli abitanti del quartiere saranno interpellati per un apporto di idee e suggerimenti, dopo tutto hanno già dato ampia prova di saper gestire gli spazi pubblici. In passato hanno adottato, riqualificato e mantenuto gli spazi urbani vicino alle loro abitazioni. Tutti insieme hanno trasformato delle aree verdi abbandonate in servizi di quartiere. È stata realizzata la prima area canina attrezzata e autogestita della città, dotata di bustine gratuite, cestino, fontanella e ciotola. Poi un’area bimbi dotata di manto erboso, altalene e giochi. Altre aiuole ospitano piante, spezie e fiori. Il tutto a due passi dalla web tower. I servizi Demanio e Patrimonio e Manutenzioni ci stanno lavorando. L’obiettivo è arrivare a liberare la piazza entro pochi mesi.