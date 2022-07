«Sotto sfratto a quasi 80 anni» 

A settantanove anni, una moglie invalida e una pensione sotto i mille euro si ritrova sfrattato da un alloggio di Area. Lui risiede in città dal 1968, sta in un alloggio di cui paga ogni mese il canone: quasi 150 euro al mese. Ma siccome è intestatario di una casa, per metà, nel paese d’origine, a 80 chilometri da Nuoro, che avrebbe bisogno di lavori per poterci vivere, si ritrova con l’intimazione di Area a lasciare l’appartamento in città. «Dovrebbe sradicare la famiglia da Nuoro, acquistare l’altra metà della casa o ristrutturarla dividendola in due miniappartamenti. Oppure produrre una perizia giurata di inabitabilità della casa o tutelarsi con un legale, tutte cose che non si può permettere», denuncia Sergio Zara, attivista di “Progetto per Nuoro”. Il gruppo, che in Consiglio comunale siede all’opposizione, è paladino dei tanti nuoresi in attesa di un alloggio.

Attesa vana

«Ho fatto domanda otto anni fa, è stata fatta la graduatoria. Mi era stato detto che ero messa bene, sto ancora aspettando. Sono andata in Comune, ho parlato con Area. Ho 69 anni, una pensione minima, non so più che fare», dice una signora che con tanta dignità rivendica il diritto a una casa. «In via Costituzione c’è un alloggio vuoto da un anno perché chi viveva lì è morto, ho proposto di aggiustarlo piano piano, mi è stato detto che non è possibile. Non ho mai pensato di occupare abusivamente. Spero che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e provveda a risolvere il problema per me e le 256 famiglie che aspettano da anni». La sua storia, come quella del pensionato sotto sfratto, rimbalza in piazza Satta, nella sede di “Progetto per Nuoro”, dove la capogruppo in Consiglio, Lisetta Bidoni, rilancia la battaglia: «Mi auguro che i servizi sociali si attivino, sono esempi di normativa burocratica deficitaria del buonsenso».

La mappa

«Già un anno fa “Progetto per Nuoro” aveva denunciato le aspettative di circa 300 famiglie inserite in graduatoria e la disperazione di quelle che si sono viste costrette ad occupare abusivamente locali e appartamenti vuoti di proprietà del Comune o di Area - dice Bidoni - . Da allora poco o niente è cambiato. La situazione rimane esplosiva». I dati aggiornati a febbraio fanno emergere la mappa del disagio. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è costituito da 1.108 alloggi, di cui 888 di Area e 220 del Comune. Un migliaio quelli regolarmente assegnati, 37 dati per emergenza abitativa; 57 gli appartamenti di Area o del Comune occupati abusivamente, oltre 20 quelli liberi, la metà dei quali da ristrutturare e risanare. Poco più di 250 i nuclei familiari inclusi nella graduatoria di chi ha diritto a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, circa 50 le famiglie inserite nell’elenco dell’emergenza abitativa.