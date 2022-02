Sotto sequestro la gru ribaltata 

Una cosa pare certa, la Polizia Locale, intervenuta sul posto ha già accertato che tutte le autorizzazioni e le competenze del manovratore della gru erano in regola. La ditta, infatti, è specializzata nel settore e opera diversi interventi anche per amministrazioni pubbliche. Rimangono da valutare altri profili, di competenza Spresal.

Sarà l’indagine avviata dagli ispettori dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro competente per questi incidenti, a chiarire ogni aspetto di ciò che solo per una fatalità non si è trasformato in una tragedia. L’unico operaio rimasto ferito, Bartolomeo Davoli, ieri è stato sottoposto a una operazione al ginocchio. Tutta da chiarire ovviamente, la dinamica esatta dell’incidente. Il cedimento di un pistone idraulico? Una errata valutazione del macchinista, e quindi un errore umano?

«Non voglio immaginare nemmeno che cosa sarebbe potuto accadere. I bambini passano proprio lì, all’uscita di scuola sono sempre tutti di fretta. In quel tratto c’è anche il cancello delle scuole medie. Proprio lì davanti, sulla curva». Stefania, maestra della scuola di San Pietro, il giorno dopo aver visto una gru schiantarsi al suolo giusto davanti alla sua scuola, parla ancora di «tragedia sfiorata». «Qualcuno li ha protetti, tutti», dice invece una donna passando in via Malta mentre guarda quella gru già raddrizzata ma ora sotto sequestro. Il nastro bianco e rosso avvolge il “ragno” che martedì alle 13 è collassato piegandosi su un lato.

L’indagine

Autorizzati

La scuola

«I lavori c’erano da una settimana» racconta un’insegnante della scuola di San Pietro. Poi si gira e guarda i bambini col grembiulino blu in cortile. «Vede, fortunatamente i bambini erano ancora qui, in cortile dove attendono i genitori. In realtà non ci siamo accorti subito di quello che era accaduto. Fortuna ha voluto che mancasse qualche minuto all’uscita dei bambini perché le classi vanno via a scaglioni. È ovvio che se si fosse ribaltata poco dopo oggi staremmo a parlare di ben altro».

Il botto e le ambulanze

«Fortunatamente mia figlia esce dal cancello superiore – dice Roberto, genitore di una alunna - stavo arrivando a piedi, ero in via Ballero, ho sentito prima un forte botto, e poi sono arrivate subito le ambulanze. È andata bene». Scuole medie, elementari e materne. In quella via centinaia di ragazzi passano ogni giorno proprio dove la gru mobile si è ribaltata. Lunedì mattina, per caso, proprio in quel tratto, invece non c’era nessuno.

