Sotto le ali dei grifoni Il sud Sardegna  scommette sul carnaio 

Il Gerrei partecipa a un grande progetto per la reintroduzione del grifone nel territorio. Si chiama Under Griffon Wings , (Sotto le ali del grifone) e vede insieme il dipartimento di medicina veterinaria dell’università di Sassari (capofila) l’Agenzia Forestas, gli amministratori comunali, il servizio veterinario, ma che interesserà anche gli allevatori. Un disegno importante per il bene dell’ambiente, dei volatili e che potrebbe rappresentare anche un volano per il turismo ecologico nel Gerrei. I principali centri interessati sono Villasalto, dove è prevista la realizzazione della voliera nella località Cea Romana all’interno del compendio Forestas, ma anche i Comuni confinanti come Burcei, San Nicolò Gerrei, Armungia fino a San Vito.

Il progetto

I grifoni sono uccelli non predatori ma si cibano solo di animali morti, anche da alcuni giorni, e fungono da veri spazzini del territorio. Per questo verrà realizzato anche un carnaio per cibare gli animali. Nei prossimi mesi arriveranno a Villasalto ben quattordici esemplari di grifone dalla Spagna. «Saranno tenuti in voliera fino a quando si ambienteranno e successivamente saranno rilasciati nel territorio – ha spiegato il sindaco di Villasalto Leonardo Usai - Costituiranno la seconda colonia della Sardegna dopo quella di Bosa-Alghero». Per il primo cittadino villasaltese è una grande soddisfazione. Il grifone manca dal territorio dagli anni Sessanta. «Abbiamo fatto delle indagini – ha proseguito Usai - intervistando anche delle persone molto anziane per capire fino a quando il volatile sorvolasse il nostro territorio. I grifoni poi fungeranno sicuramente anche da attrattori per un turismo ecologico-culturale come quello rappresentato da scolaresche e dalle comitive».

Gli allevatori

Il carnaio è parte integrante del progetto. Un ruolo lo giocheranno anche gli allevatori che non dovranno sostenere i costi dello smaltimento degli animali morti nelle loro aziende. «Le carcasse degli animali verranno ritirate da Forestas nelle aziende e portate al carnaio – ha spiegato Usai – gli allevatori potranno quindi aderire al progetto. Una programmazione più a lungo termine prevede la realizzazione di carnai nelle grandi aziende stesse, in modo tale che possano soddisfare la domanda a seconda del numero dei volatili presenti nel territorio». Sotto le ali del grifone, interessa dunque il Comune di Burcei. «ll progetto vede anche la collaborazione dell’agenzia Forestas - ha commentato il sindaco di Burcei, Simone Monni - la nostra amministrazione guarda favorevolmente questa iniziativa volta a tutelare la biodiversità e salvaguardare l'ambiente. Ben vengano queste inziative lodevoli e speriamo di coinvolgere sempre più allevatori e partire anche dal basso per fare formazione su queste tematiche fondamentali per la Sardegna».