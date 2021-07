Sotto il sole per ritirare i farmaci 

L’ultima decisione è arrivata all’improvviso nei giorni scorsi: fino al 31 agosto il servizio farmaceutico dell’Assl in via Bizet resterà aperto solo un pomeriggio a settimana per tre ore e precisamente il mercoledì dalle 15 alle 17. Una beffa per i pazienti e i parenti dei malati che devono ritirare farmaci e presidi medici e che da tempo lamentavano la riduzione del servizio a due sole mezze giornate il lunedì mattina e, appunto, il mercoledì pomeriggio.

La risposta alle loro proteste è stata l’abolizione della consegna anche il lunedì mattina con la conseguente concentrazione di centinaia di persone il mercoledì, costrette ad attendere sotto il sole cocente, senza un riparo né una panchina su cui sedersi.

La protesta dei pensionati

Una situazione sempre più grave che ha riacceso le ire dell’Usb pensionati che da mesi si batte per far valere i diritti dei malati e che è pronta ad organizzare un nuovo sit-in via Bizet mercoledì prossimo alle 15. «Ancora una volta dobbiamo prendere atto che i responsabili della sanità sarda, nonostante gli impegni presi da assessore e Ats con i familiari dei pazienti in Assistenza domiciliare integrata, sono ben lungi dal voler trovare una soluzione ma aggravano i problemi» spiega Aldo Palmas.

Cento persone sotto il sole

Questa decisione ha fatto si che mercoledì scorso un centinaio di persone inferocite siano state costrette ad attendere il proprio turno sotto un sole cocente, tanto che qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine per sedare gli animi. In tanti non hanno potuto ritirare quanto necessario. «Tutto questo è stato reso possibile dalla insensibilità al problema dell’assessorato e dell’Ats ma anche dei sindaci del distretto, che conoscono bene la situazione ma si sono ben guardati dal contribuire a trovare una soluzione», aggiunge Palmas. «Soluzione banale, perché consiste nell’autorizzare il prelievo dei farmaci nelle farmacie sul territorio, come già si fa per i pannoloni e come proposto dai familiari e dal sindacato Pensionati Usb, che ha sostenuto con convinzione queste richieste. Per questi motivi torneremo a manifestare in via Bizet e poi sotto le finestre di assessore e Ats. Queste persone avrebbero bisogno di aiuto, e non di disagi, per il dramma che sono costrette ad affrontare avendo malati gravi in famiglia. Mercoledì invitiamo a partecipare alla protesta tutte le associazioni che hanno a cuore questo problema e che vogliono che si metta fine a questo sconcio».

Il servizio farmaceutico di via Bizet comprende tutto il distretto di Quartu-Parteolla e serve i Comuni oltre a Quartu, di Mara, Burcei, Dolianova, Sinnai, Serdiana, Soleminis e Donori per un totale di oltre seimila utenti.

«Io vado a ritirare i farmaci per mia figlia» spiega Silvia Cappai, «e quello che succede è assurdo. Siamo costretti ad aspettare ore sotto il sole e magari dopo che sei stato tre ore in fila, i farmaci non ci sono e devi tornare a casa a mani vuote. Qualche giorno fa abbiamo dovuto chiedere le sedie per le persone anziane costrette a stare in piedi. E per completare l’opera bisogna anche pagare il parcheggio per tutte le ore di quest’attesa perchè l’auto va parcheggiata di fronte per poter caricare i presidi».

