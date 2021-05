«Sotterrate quei cavi dell’alta tensione» 

Da sempre vivono con dei cavi da 150mila volt che corrono sopra le loro teste: una convivenza scomoda che gli abitanti della zona di Pauliara vorrebbero interrompere. La linea elettrica, una delle principali che uniscono la zona industriale di Macchiareddu a quella di Sarroch attraversa anche una zona residenziale di assoluto pregio: per eliminare l’impatto visivo dell’elettrodotto la Cooperativa di Poggio dei Pini ha chiesto alla società Terna che vengano interrati i cavi, ma la proposta è stata respinta.

Il presidente della coop

Federico Onnis Cugia, presidente della coop , rivela tutti i passi compiuti per venire a capo del problema: «Negli ultimi tre anni abbiamo inviato lettere all’Arpas e all’Ats per segnalare questa situazione. Nel 2018 il Consiglio comunale ha pure prodotto una delibera che invitava la Terna a rimuovere i cavi volanti e a interrarli, ma nulla è cambiato. L’azienda che gestisce le linee elettriche ci ha risposto che quell’elettrodotto è fondamentale per il pubblico servizio e non possono rinunciarvi: noi non chiediamo che venga eliminato, ma solo che i cavi vengano interrati. Non sappiamo se la presenza di questo impianto possa rappresentare un problema per la salute dei cittadini, l’unica cosa certa è che questi cavi deturpano l’ambiente».

Il consigliere residente

Franco Magi, consigliere comunale e abitante di Poggio dei Pini, si concentra proprio sulla scarsa sostenibilità ambientale dell’elettrodotto: «Quei cavi fanno a pugni con la bellezza di questo ambiente naturale e ne violano il paesaggio. L’esposizione perenne alle emissioni prodotte da questo impianto può provocare danni alla salute dei residenti. Sotterrare i cavi – conclude il consigliere Magi – sarebbe la soluzione migliore».

Lì da decenni

Massimiliano Cabras vive nella zona di Pauliara dagli inizi degli anni Settanta, i cavi attraversano il suo giardino: «Quando sono arrivato qui - ricorda - l’elettrodotto già esisteva. I fili della corrente scorrono sopra diverse abitazioni, ci auguriamo che dopo tanti anni si arrivi a trovare una soluzione che accontenti tutti».

Aldo Piras ha preso casa nella zona nel 1987, e da allora convive con la presenza dei cavi da 150mila volt: «Il problema è a monte, i terreni erano gravati dalla servitù dell’elettrodotto quando la coop li aveva acquistati. Per non intralciare i cavi, ogni anno, sono costretto a sfoltire le palme e un albero di cedro che si trova nel mio giardino. Ci auguriamo – conclude Aldo Piras - che venga trovata presto una soluzione, chiediamo solo che quei cavi vengano interrati».

