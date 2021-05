«Sosta selvaggia, sì alle rimozioni» 

Stop alla sosta selvaggia nelle strade quartesi: in città arriva il carroattrezzi. Un servizio di rimozione dei veicoli che il Comune sta definendo in vista del via libera al regolamento dei passi carrabili - che si pagheranno da fine settembre - e delle novità introdotte dal nuovo appalto di igiene urbana, in primis la pulizia notturna con tanto di divieti di sosta nel strade cittadine. «Cerchiamo di mettere ordine con regole certe», commenta il presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera. Ma fra i gruppi di opposizione c’è chi storce il naso: «Un servizio collegato alla reintroduzione della tassa sui passi carrai, tributo che a nostro avviso, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà economica, si poteva evitare», dice il capogruppo del Psd’Az Tonio Pani.

La scelta

Il regolamento per la rimozione coatta dei veicoli è da alcune settimane al vaglio della commissione Urbanistica. Una proposta che di fatto risale al 2019, stilata dal comandante della Polizia locale Marco Virdis durante la precedente consiliatura. «Il documento però non è mai stato approvato, tantomeno entrato in vigore», spiega il presidente della commissione. «Ora la priorità», aggiunge, «è portarlo all’attenzione della Giunta, a cui spetta la definizione delle tariffe, e infine del Consiglio per poi fare il bando e affidare il servizio». L’amministrazione dà quindi un’accelerata in vista del pagamento del canone sui passi carrabili che, con molta probabilità, i quartesi in possesso dell’autorizzazione dovranno iniziare a versare da settembre. «Visto che si farà pagare la tassa, è opportuno che ci sia un servizio che consenta la rimozione dei veicoli qualora quegli spazi vengano occupati senza averne titolo», dice Busonera. «Questo regolamento, così come quello sui passi carrabili, servono per un riordino generale della città. Anche perché», precisa l’esponente della maggioranza, «il servizio di carroattrezzi servirà anche per rimuovere le auto abbandonate nelle strade pubbliche, e quelle in sosta selvaggia». Il nuovo appalto di igiene urbana, partito a maggio, nel giro di qualche mese introdurrà la pulizia notturna delle strade con conseguenti divieti di sosta che a turno saranno posizionati nelle vie interessate. «Anche per questo è giusto dotare il Comune di un servizio che dia la possibilità di rimuovere le auto che trasgrediscono i divieti», aggiunge Busonera.

I dubbi

Ma nell’opposizione c’è chi ha qualche perplessità, non tanto per la rimozione dei veicoli in sosta vietata, quanto per il fatto che il servizio è strettamente legato al ritorno della tassa sui passi carrabili, recentemente reintrodotta dall’attuale Giunta dopo oltre quindici anni di sospensione. «Lo abbiamo detto dall’inizio», sottolinea il capogruppo dei sardisti Pani, «non siamo d’accordo sul ritorno di questo tributo. Va da sé che rimettendo in piedi la tassa va garantito il servizio di rimozione dei veicoli», precisa Pani, «ma nel regolamento vanno prima chiarite alcune criticità, in primis l’individuazione di un’area comunale dove portate i mezzi ritirati dalle strade».

Il regolamento sul servizio di carroattrezzi, così come quello sui passi carrabili, servirà a garantire maggiore ordine in città