Sosta selvaggia davanti a scuola: cento multe 

Non è servita la raffica di multe scattata con la ripresa dell’anno scolastico - un centinaio di sanzioni in dieci giorni circa - in via Ariosto e via Machiavelli, a Su Planu, la situazione è la stessa ogni mattina: automobili di mamme e papà degli alunni iscritti alle scuole elementari del rione che parcheggiano ovunque, e residenti infuriati per il caos traffico. «Contro la maleducazione non sappiamo più cosa fare», ammette il comandante della Polizia locale Marco Cantori ipotizzando possibili dissuasori per la sosta per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio.

La giungla

Un disagio che nel quartiere di Selargius si ripete regolarmente. «Ma ogni anno sembra sempre peggio», commenta Efisio Lai, residente in via Cavalcanti. «Abito qui da almeno vent’anni e la situazione è ormai degenerata, alcune mattine è praticamente impossibile poter percorrere l’ultimo tratto di strada perché i veicoli in sosta sono ovunque: lungo i marciapiedi, in doppia fila, negli incroci e sulle strisce pedonali. Oltretutto in alcuni casi», dice il residente, «si tratta di genitori che vivono a pochi metri dalla scuola, ma che per chissà quale strano motivo non rinunciano al rituale di accompagnare i loro figli in macchina».

Il caos mattutino

E puntualmente alle 8 del mattino parte il concerto di clacson, accompagnato spesso da un sottofondo di urla e insulti reciproci. Fra automobili parcheggiate, altre ferme ma col motore acceso. «Uno scenario che si concentra in una mezz’ora circa andando bene», racconta Manuela Piras, abitante della zona. «Capisco che si voglia accompagnare il proprio figlio sino all’ingresso della scuola, ma lo si può fare anche a piedi dopo aver parcheggiato regolarmente un po’ prima. E posso capire anche che gli spazi per la sosta scarseggiano», aggiunge la donna, «ma questo non può giustificare la situazione caotica che ogni giorno si verifica e noi per primi dobbiamo subire».