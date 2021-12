Sosta gratuita, parchimetro acceso 

Parcheggi blu gratis a Carbonia durante le festività, ma il parchimetro è in funzione ed eroga regolarmente i ticket. Gli avvisi sono praticamente invisibili e così molti cittadini, ma soprattutto i non residenti, hanno pagato il parcheggio delle strisce blu e esposto il tagliando sul parabrezza.

La protesta

Sono decine, probabilmente centinaia gli automobilisti che prima di Natale, nella giornata di ieri, e anche in quella di oggi, hanno parcheggiato nelle strisce blu pagando un titolo non dovuto. Un avviso poco visibile e senza intestazione informa che il servizio è sospeso ma quasi nessuno lo ha notato anche perché il parchimetro è acceso: «Non sapevo che oggi i parcheggi fossero gratuiti – dice Vinicio Mei – solo dopo aver pagato mi sono accorto che il servizio è sospeso. Ho notato l’avviso dopo che ho ritirato il biglietto. Soldi sprecati, anche se pochi, ingiusto che l’informazione sia così scarsa». Dello stesso parere anche gli altri automobilisti che si sono accorti della sospensione del pagamento dei parcheggi blu solo dopo aver pagato il ticket: «Avrebbero dovuto mettere un cartello più visibile – afferma contrariato Antonio Porcu – ormai ho pagato. Avevo letto la notizia di sfuggita sul giornale, ma non ricordavo le date. Avrebbero potuto spegnere le macchinette e si sarebbe evitato di farci pagare inutilmente».

La sospensione

I parcheggi a pagamento sono stati sospesi nei giorni a cavallo delle festività, ossia il 23 e 24, il 30 e 31 e il 5 gennaio. L’atto della giunta del 16 dicembre, che ne dispone la sospensione, è stato diffuso sui giornali e sui social, anche se appare chiaro che la notizia non sia arrivata a tutti i possibili interessati: «Purtroppo i parchimetri non possono essere spenti per alcuni giorni perché si azzererebbe l’intero sistema – spiega Giuseppe Bazzarelli, rappresentante della ditta che gestisce il servizio – dispiace che si stia creando un disagio ma la comunicazione di un’ordinanza comunale spetta al Comune e non alla nostra ditta». Seppur si tratti di piccole cifre, la tariffa minima è infatti di 40 centesimi di euro per mezzora, chi ha inavvertitamente pagato il parcheggio si è detto infastidito da questo piccolo inconveniente. Dal Comune si dicono dispiaciuti per il disagio creato ai cittadini: <Abbiamo fatto affiggere un avviso in cui si comunica la sospensione del servizio, è un atto che abbiamo fatto come giunta proprio per agevolare il parcheggio in centro durante le festività – afferma il sindaco Pietro Morittu – purtroppo il Comune non ha la possibilità di spegnere le colonnine erogatrici dei ticket perché non sono gestite da noi. Pensavamo che l’avviso esposto fosse chiaro. Ci scusiamo con quanti hanno pagato un titolo non dovuto».