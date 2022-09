Sospetto stupro, al vaglio i filmati  

Un meticoloso controllo dei filmati delle telecamere di Margine Rosso e poi,a ritroso, anche di quelle di viale Poetto, così ricostruire da dove provenisse la turista 24enne polacca che è stata fermata, in totale stato confusionale, da una pattuglia di militari che l’ha poi portata al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu per ricostruire la serata della giovane: sentita due volte dagli investigatori ancora ha una forte amnesia e non ricorda quasi nulla del venerdì sera trascorso a bere in un locale del litorale. Il sospetto è che le abbiano dato il GHB, la cosiddetta “droga dello stupro”, una sostanza che ha effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e può causare forti amnesie. Non a caso al pronto soccorso la ragazza è stata sottoposta al kit-stupro, anche se gli esiti non sono ancora certi.

In Procura

Per il momento non è ancora arrivata alcuna comunicazione di reato in Procura, ma i carabinieri stanno lavorando da giorni per capire se la 24enne sia stata o meno violentata. Suo malgrado, a causa dell’amnesia, la turista non è stata in grado di riferire nulla di utile, salvo che si trovava in un locale in compagnia di un’amica. Quest’ultima è stata rintracciata ieri e sarà ascoltata dagli investigatori, così da capire cosa sia accaduto. È certo che la serata delle due donne sia stata ad alto contenuto alcolico, anche se il sospetto è che all’alcol si sia aggiunta la droga e la violenza: è pressoché escluso che in quelle condizioni potesse prestare consenso consapevole ai rapporti.

L’informativa

Solo nelle prossime ore, i militari riceveranno l’esito del kit-stupro dal Policlinico, nella speranza che nel frattempo, trascorsi ormai tre giorni, i ricordi affiorino dalla memoria della 24enne. Solo dopo, quando tutto sarà chiaro, l’informativa finale sarà inviata in Procura dagli investigatori coordinati dal capitano Gianni Russo. Nel frattempo la giovane turista è stata risentita alcune volte, ma non ha riferito nulla di utile a chiarire dove abbia trascorso la serata e se qualcuno le abbia drogato uno dei vari cocktail che avrebbe bevuto in compagnia dell’amica e di altri ragazzi.