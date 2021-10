Sospensioni, malanni e permessi: i “trucchi” per non fare il vaccino 

Bisogna arrivare in un modo o nell'altro fino al 31 dicembre, poi si vedrà. Chi proprio non ne vuole sapere del vaccino, deve trovare il sistema più indolore per mettersi in regola. Qualcuno, no-vax e no-test, contro il “sistema”, ha scelto di farsi sospendere dal lavoro per due mesi e mezzo e addio stipendio. Moltissimi sono quelli che sperano in un’esenzione: grazie a un’allergia o simili, pretendono – lo raccontano con una certa preoccupazione i medici di base – di ottenere un documento di esonero dall’immunizzazione. La maggior parte, che non può rinunciare alla paga, preferisce sottoporsi alla tortura tri-settimanale del tampone; altri – come dimostrerebbe il recente boom di certificati medici denunciato dall’Inps – optano per la malattia. La Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali), con il segretario Rolando Scotillo, proroga «lo sciopero generale dal 21 al 31 ottobre» e per mercoledì scorso, giorno “scoperto” per problemi tecnici, ha invitato «tutti i lavoratori pubblici e privati a modalità alternative di dissenso, come visite specialistiche, ferie, permessi, donazione di sangue».

Le testimonianze

C’è il caso di un’insegnante no-vax nel Cagliaritano, ad esempio, che da quando è in vigore l’obbligo del Green pass, all’inizio ha fatto il tampone, poi – evidentemente ha fatto i conti di quanto le costerebbe un antigenico rapido il lunedì, il mercoledì e il venerdì per entrare in classe – ha presentato un certificato medico. Altre assenze in questi giorni il mondo della scuola le ha registrate, per cause ufficiali diverse – dall’influenza al mal di schiena al figlio con la febbre alla sciatica - «ma nulla di eclatante se guardiamo ai numeri», dice Peppino Loddo, dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Cagliari. Più cospicui gli episodi nell’impresa privata: «C’è stato un incremento di certificati di malattia nell’ultima settimana», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, «ma al momento non siamo in grado di quantificare. Certo, la tendenza denunciata dall’Inps l’abbiamo riscontrata anche noi nelle nostre imprese associate, e con tutta probabilità è una tendenza che poco ha a che vedere con reali problemi di salute». Sottolinea Giorgio Delpiano, presidente di Confapi Aniem Sardegna: «Abbiamo segnalazioni di alcuni certificati medici “sospetti” di persone che non hanno il Green pass, sappiamo invece di molti lavoratori che non vogliono fare il vaccino ma fanno il tampone, per evitare di mancare, e in alcune aziende, piccole o micro, lo pagano i datori di lavoro».

Le verifiche

Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg, sottolinea che «nell’Isola l’incremento c’è, ma può essere dovuto ai primi raffreddori di stagione. Per mettere in relazione le richieste con il Green pass, bisogna verificare la periodicità di richiesta nelle stesse persone, e al momento non si può. Quello che invece stiamo constatando, in misura massiccia, sono i tentativi di ottenere un’esenzione dal vaccino per motivi non previsti dal ministero, c’è gente che forza un po’ e vuole a tutti i costi il nostro “timbro”».