Sos posti letto, gli ospedali in affanno 

La situazione è talmente malmessa che i direttori generali delle Asl della Sardegna si sono rassegnati all’idea di fare il giro delle sette chiese. Ieri pomeriggio la riunione (in collegamento online) per chiedersi reciprocamente chi per caso abbia posti letto disponibili in ortopedia, in questo momento la specialità più in affanno (se una classifica può essere fatta) per via della chiusura dei reparti in diversi ospedali (ultimi il San Francesco di Nuoro e il Brotzu di Cagliari) e – con il boom di presenze turistiche – l’aumento esponenziale degli accessi ai pronto soccorso, di cui una grossa parte riguarda traumi da incidente stradale. Traumi che spesso richiedono un intervento chirurgico, sicché con la grande carenza di anestesisti e rianimatori, il problema è anche allestire la sala operatoria (già in affanno per tutto il resto).

Bandiera bianca

Si va verso la rete regionale dei posti letto, sicché – se nei rispettivi ospedali è tutto occupato – il paziente di Oristano, di Nuoro, di Cagliari, viene ricoverato nell’ospedale dove c’è disponibilità, in qualunque parte della Sardegna. Mentre domani i manager delle aziende sanitarie incontreranno l’assessore Mario Nieddu per fare il punto sulle altre specialità, ieri si è dunque fatta la cerca dei letti di ortopedia. Marcello Acciaro, direttore generale dell’Asl di Olbia, ha alzato bandiera bianca. «Arriva già un bel carico da Nuoro – ha spiegato ai colleghi –, e con tutti i turisti che abbiamo in Gallura non possiamo davvero fare di più». A Olbia, spiega al telefono, «il nostro pronto soccorso passa da 2mila a 10mila accessi al mese. Per essere in regola dovrei avere un medico ogni mille accessi e quindi dieci medici. Sa quanti ne ho, invece? Due. Cerco di aggiungerne un altro quando possibile, ma la coperta è corta e di più non si può fare».

Traumi in vacanza

Il punto, sottolinea il dottor Acciaro, «è che d’estate la maggior parte di questi extra accessi al pronto soccorso non arriva per le cronicità, non si tratta insomma di zia Cicita con la polmonite, ma sono i feriti negli incidenti stradali, gli escursionisti, quelli che scivolano sugli scogli e così via. In questa situazione, aggiungere altri pazienti in arrivo da altri territori è impossibile».