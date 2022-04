«Sos Enattos perfetto, ora i fondi» 

«L’Einstein Telescope è un’occasione per la Sardegna per diventare l’ombelico del mondo nell’osservazione dell’universo da terra, nelle prossime decadi». Il docente dell’università di Sassari, Domenico D’Urso, adopera una frase a effetto per far comprendere la portata di una straordinaria opera che «potrebbe avere ricadute enormi e nel rispetto dell’ambiente», non solo per il territorio di Lula o per l’intera Isola. «Il rilevatore di onde gravitazionali deve essere un obiettivo comune e da raggiungere», hanno detto in coro gli studiosi, ieri mattina a Nuoro per il convegno organizzato dall’Ordine regionale dei geologi (“Einstein Telescope - Ricerca scientifica e sviluppo sostenibile”). «Ora il Governo deve fare la sua parte - dice il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu -: deve mettere sul piatto un miliardo di euro».

Tutti d’accordo

L’investitura arriva da geologi e ricercatori, da chi conosce quella porzione di Sardegna che abbraccia i territori di Lula, Bitti e Onanì, mentre svela un obiettivo condiviso: fugare i dubbi sulla candidatura del sito di “Sos Enattos” per la realizzazione di un’infrastruttura attesa e ricca di significati. «Siamo fiduciosi perché riteniamo che dal punto di vista delle caratteristiche geologiche questo posto sia l’ideale - assicura Davide Boneddu, presidente regionale dei geologi -. Quindi, lo spirito della comunità scientifica va colto appieno». Domenico D’Urso, coordinatore delle attività di “Caratterizzazione del sito di Sos Enattos” per l’Istituto nazionale di fisica nucleare, avvalora: «Ricerca e sostenibilità ambientale possono andare di pari passo. Non si ha alcun interesse a cambiare lo stato dei luoghi. Oltretutto, l’opera si svilupperà sotto terra. Non vedo perplessità, solo vantaggi: il progetto avrà enormi impatti sulla vita sociale ed economica di queste zone, ma dico pure dell’intera regione».

Gioco di squadra

Dunque, un’opportunità che si irradia dalla Sardegna e potrebbe dare lustro al Paese. Ecco perché il primo cittadino di Nuoro intende scuotere il Governo nazionale, anche allestendo una mirata campagna promozionale che possa far comprendere le enormi ricadute. «Il sito di Sos Enattos è perfetto, lo dicono tutti gli studiosi. Ora servono i soldi, e devono essere pubblici. Solo così potremo realizzare questo progetto».