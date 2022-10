Sorrisi e prevenzione contro il tumore al seno 

Gli sguardi di chi ce l’ha fatta e di chi continua a lottare, sono lì nel cortile della biblioteca comunale di via Dante, immortalati in decine di scatti. Sono i volti e i sorrisi , ha spiegato la presidente dell’associazione “Mai Più Sole” Albachiara Bergamini, «delle nostre amiche che hanno vissuto o stanno vivendo la malattia» e per questo sono sguardi speciali. La mostra accompagna le giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno, organizzate dal Comune assieme all’associazione Mai Più sole e a Fondazione Taccia.

Ottobre rosa

Il programma di screening dell’Ottobre rosa quartese, che torna dopo il successo dello scorso anno, è stato presentato ieri in biblioteca alla presenza del sindaco Graziano Milia, del dottor Daniele Farci, direttore del reparto di oncologia della Nuova Casa di Cura di Decimomannu e coordinatore regionale AIOM e dalla Bergamini, davanti a un pubblico tutto femminile che nei prossimi giorni potrà sottoporsi a controlli gratuiti e incontrare i medici .

«La prevenzione è fondamentale per scoprire il tumore in fase precoce e affrontare il percorso di guarigione» ha spiegato dottor Farci, «ed è fondamentale che si intervenga per far capire questi concetti fin dalle scuole. In Italia sono attesi 55 mila nuovi casi di tumore al seno in questo 2022, 1500 in Sardegna». Detto questo, «vorrei sottolineare come l’adesione delle donne sarde ai programmi di screening sia al di sotto delle media nazionale ed è su questo che bisogna lavorare, per questo insisto sull’importanza di partire dalle scuole». E proprio per questo motivo «iniziative come questa sono importantissime e dobbiamo ringraziare il Comune e l’associazione Mai Più sole».

Resta il fatto che i programmi gratuiti di screening con l’invio delle prenotazioni da parte dell’Asl, abbraccia la fascia di età dai 50 ai 69 anni, con controlli ogni due anni, mentre sono sempre più le donne che si ammalano in giovane età e con tipi di tumore molto più aggressivi. «Se l’intervallo di due anni si può accettare certamente si potrebbe fare qualcosa per intervenire prima» aggiunge Farci, «già in alcune regioni italiane, lo screening parte dai 45 anni».